San Lorenzo faz homenagem comovente ao papa Francisco: 'Juntos na eternidade'

O San Lorenzo, time de coração do papa Francisco, prestou uma homenagem emocionante ao pontífice após sua morte, nesta segunda-feira. O clube argentino lançou um vídeo nas redes sociais que relembra a forte ligação de Francisco com a equipe, desde sua infância até o papado.

As imagens mostram momentos do papa vestindo a camisa do San Lorenzo, recebendo homenagens do clube e celebrando vitórias, incluindo visitas ao Vaticano e encontros com jogadores. O San Lorenzo também divulgou uma nota de pesar, na qual expressa sua gratidão por todo apoio e carinho recebido. A homenagem emocionou torcedores e fãs ao redor do mundo.

Em suas redes sociais, a equipe de Almagro escreveu palavras emocionantes para Jorge Mario Bergoglio, nome de batismo do pontífice, que era o sócio torcedor de número 88235 da história do clube. Entre as palavras emocionadas, o texto disse que o papa "nunca foi apenas mais um", que ele sempre havia sido um deles.

"Nunca foi apenas mais um e sempre foi um dos nossos. Cuervo desde criança e como homem... Cuervo como sacerdote e cardeal... Cuervo também como Papa... Sempre transmitiu sua paixão pelo Ciclón: quando ia ao Velho Gasômetro para ver o time de 46, quando crismava Angelito Correa na capela da Cidade Desportiva, quando recebia visitas azulgranas no Vaticano sempre com total felicidade... Sócio nº 88235. De Jorge Mario Bergoglio a Francisco, houve algo que jamais mudou: seu amor pelo Ciclón. Envolvidos em profunda dor, hoje, desde o San Lorenzo, dizemos a Francisco: adeus, obrigado e até sempre! Estaremos juntos pela eternidade", comunicou a equipe.

Em 2014, o papa Francisco comemorou publicamente a conquista da primeira Libertadores do clube diante do Nacional, do Paraguai. Ele recebeu a delegação do San Lorenzo no Vaticano, onde celebrou a conquista.