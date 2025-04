Rodada NBA: com grande atuação de Curry e Butler, Warriors vencem os Rockets no jogo 1

Quatro jogos dos Playoffs da NBA, liga norte-americana de basquete, foram disputados neste domingo. No primeiro jogo da série, o Golden State Warriors venceu o Houston Rockets por 95 a 85, no Toyota Center.

A equipe visitante chegou a liderar por 23 pontos na metade do terceiro quarto, mas viu o time do Texas cortar a vantagem para apenas quatro pontos. Na reta final, o Golden State conseguiu segurar a liderança, venceu o primeiro jogo e lidera a série por 1 a 0.

Os Warriors contaram com mais uma grande atuação da dupla Curry e Butler, que combinou para 56 pontos. O armador terminou a partida com 31 pontos, seis rebotes e três assistências. Enquanto o ala teve 25 pontos, sete rebotes, seis assistências e cinco roubos de bola.

Pelo lado dos Rockets, o destaque foi o pivô Alperen Sengun, que anotou 26 pontos, pegou nove rebotes e deu três assistências.

As duas equipes voltam à quadra nesta quarta-feira, às 22h30 (de Brasília), para disputar o segundo jogo da série pela primeira rodada dos Playoffs, ainda no Toyota Center.

Oklahoma City Thunder x Memphis Grizzlies

Mais cedo, ainda neste domingo, o Oklahoma City Thunder atropelou o Memphis Grizzlies por 131 a 80, no Paycom Center, e venceu o primeiro jogo da série. Essa foi a maior margem de vitória em jogo 1 e a quinta maior em toda a história dos Playoffs da NBA.

O Thunder terminou a partida com seis jogadores com mais de dez pontos. Aaron Wiggins (21), Jalen Williams (20), Chet Holmgren (19), Shai Gilgeous-Alexander (15), Isaiah Hartenstein (14) e Lu Dort (12) foram os destaques. Ja Morant foi o cestinha dos Grizzlies, com 17 pontos e cinco rebotes.

O jogo 2 da série vai ser disputado nesta terça-feira, às 20h30, novamente no Paycom Center.

Confira os outros resultados da NBA neste domingo

Cleveland Cavaliers 121 x 100 Miami Heat

Boston Celtics 103 x 86 Orlando Magic