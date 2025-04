Rebeca Andrade faz história e é a primeira brasileira premiada no "Oscar do Esporte"

Nesta segunda-feira, em Madri, foi realizada a 25ª edição do

Rebeca Andrade is the Laureus World Comeback of the Year Award winner ?#Laureus25 pic.twitter.com/M8AkXV0xCm

? Laureus (@LaureusSport) April 21, 2025

O feito de Rebeca no Laureus quebra um jejum para o Brasil, já que o último atleta do País premiado era o nadador paralímpico Daniel Dias, que ganhou em (2009, 2013 e 2016). O ex-centroavante Ronaldo (2003), a Seleção de futebol (2003) e Pelé (2000), além do skatista Bob Burnquist (2002), antecederam o título da primeira brasileira.

O atleta sueco de salto com vara, Armand Duplantis, conquistou o prêmio de atleta masculino do ano. Na categoria feminina, o título ficou com a ginasta norte-americana Simone Biles.

O futebol esteve presente em três categorias: o Real Madrid venceu o prêmio de melhor equipe, Lamine Yamal, do Barcelona, foi a revelação do ano e a Kick4Life, representada por Paulo Dybala, foi premiada com o "Esporte para o Bem".

Confira a lista completa dos vencedores do Prêmio Laureus 2025:

Prêmio Laureus de Melhor Atleta Homem do Ano: Armand Duplantis;

Prêmio Laureus de Melhor Atleta Mulher do Ano: Simone Biles;

Prêmio Laureus de Equipe do Ano: Real Madrid;

Prêmio Laureus de Revelação do Ano: Lamine Yamal;

Prêmio Laureus de Retorno do Ano: Rebeca Andrade;

Prêmio Laureus Esporte para o Bem: Kick4Life F.C.;

Prêmio Laureus de Melhor Paratleta do Ano: Jiang Yuyan;

Prêmio Laureus de Melhor Atleta nos Esportes de Ação do Ano: Tom Pidcock;

Prêmio Laureus do Esporte Mundial pela carreira: Kelly Slater;

Prêmio Laureus de Ícone Esportivo: Rafael Nadal.