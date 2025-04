Quinteros se pronuncia sobre demissão do Grêmio: 'Se equivocaram em me tirar tão cedo'

Demitido na última quarta-feira, o técnico Gustavo Quinteros não poupou críticas à direção do Grêmio após sua saída precoce do comando técnico. Em entrevista ao jornalista Diogo Rossi, o treinador argentino mostrou insatisfação com a forma como o processo foi interrompido e comparou sua passagem pelo clube gaúcho com experiências anteriores no futebol sul-americano.

"Estou tranquilo. Conquistamos 55% dos pontos, não foi um mau início de temporada em uma equipe nova que estava se organizando com a chegada de jogadores durante a competição. Aqui no Brasil cortam rápido os processos. Não me sinto mal, se equivocaram no Grêmio em me tirar tão cedo", afirmou Quinteros, em tom crítico.

O treinador lembrou que em clubes como Colo-Colo, do Chile, e Vélez Sarsfield, da Argentina, também enfrentou dificuldades nos primeiros meses, mas contou com respaldo da diretoria e acabou sendo campeão. "No Chile e na Argentina me aconteceu o mesmo nos primeiros três meses quando cheguei nos clubes e lá, sim, confiaram no projeto e terminei sendo campeão."

Apesar da saída, Quinteros ainda tem pendências com o clube gaúcho. O treinador receberá cerca de R$ 5 milhões referentes à rescisão contratual, valor que será pago de forma parcelada até dezembro.

Enquanto o argentino se despede do clube, a diretoria gremista trabalha para anunciar o novo comandante. O presidente Alberto Guerra confirmou que as negociações estão avançadas com Mano Menezes, mas ainda sem definição oficial. "Não vou anunciar o treinador agora. Vamos louvar o James Freitas. Estamos negociando, queremos anunciar o mais rápido possível", disse após o empate com o Internacional no Gre-Nal.

Com quatro pontos em quatro rodadas do Brasileirão, o Grêmio está na zona de rebaixamento, o que aumenta a pressão por uma rápida resposta. O time volta a campo na quinta-feira, às 19h, para enfrentar o Godoy Cruz, fora de casa, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana - competição em que tem 100% de aproveitamento até aqui.