Idade e horário da morte do papa coincidem com registro dele no San Lorenzo

Torcedor declarado do San Lorenzo, o papa Francisco morreu hoje em uma combinação de números que coincide com sua carteirinha de sócio-torcedor do clube argentino.

O que aconteceu

Papa Francisco morreu aos 88 anos, às 2h35 (horário da Argentina). O número da carteirinha de sócio de Jorge Mario Bergoglio era 88235, coincidentemente a junção da idade do pontífice quando morreu e a hora em que veio a óbito no horário do seu país natal.

A relação do papa Francisco com o time argentino vinha desde a infância, já que seu pai jogava basquete pelo time do bairro de Almagro e o levava ao estádio para assistir à equipe. Mas tudo mudou quando Bergoglio se tornou a autoridade máxima da igreja católica no mundo.

O San Lorenzo enviou uma camisa para o pontífice após o seu anúncio como papa, em 13 de março de 2013, e até chegou a jogar uma partida com um uniforme em homenagem ao líder. Além disso, o time mandou uma carta falando do orgulho por ter um papa torcedor do clube.

Ele virou uma espécie de amuleto da sorte do San Lorenzo logo após se tornar o papa Francisco. Coincidência ou não, o time argentino se tornou campeão nacional no fim do ano de 2013 e, oito meses depois, foi campeão da Libertadores pela primeira vez na história diante do Nacional do Paraguai.

O papa deixou de ir aos jogos quando foi nomeado Arcebispo de Buenos Aires, mas continuou sócio do clube e até realizou a missa do centenário do time, em 2008.

Carteirinha de sócio de Jorge Mario Bergoglio, o Papa Francisco, no San Lorenzo Imagem: Reprodução

San Lorenzo se despede do papa

O San Lorenzo publicou um vídeo em homenagem a Jorge Mario Bergoglio após a divulgação de sua morte. A produção mostra fotos e itens raros da relação do time com o papa.

Nunca foi mais um e sempre foi um dos nossos. Corvo de menino e de homem... Corvo como sacerdote e cardeal... Corvo também como Papa... Sempre transmitiu sua paixão pelo Ciclón: quando ia ao Velho Gasômetro ver a equipe de 46, quando confirmava Angelito Correa na capela da Cidade Desportiva, quando recebia as visitas azulgranas no Vaticano sempre com felicidade total... Sócio número 88235. De Jorge Mario Bergoglio para Francisco, houve algo que nunca mudou: o seu amor pelo Ciclón. Envolvidos em profunda dor, o San Lorenzo diz hoje a Francisco: Adeus, obrigado e até sempre! Estaremos juntos para a eternidade! San Lorenzo