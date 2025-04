O que especialistas da CBF dizem sobre as decisões mais polêmicas da rodada

Do UOL, no Rio de Janeiro

A CBF divulgou os pareceres dos especialistas internacionais contratados para analisar os lances mais polêmicos envolvendo a arbitragem na rodada do Brasileirão.

O comitê consultivo é formado pelo italiano Nicola Rizolli, o argentino Nestor Pitana e o brasileiro Sandro Meira Ricci.

Pênalti não marcado no Grêmio x Internacional

"O parecer técnico do Comitê Internacional é de que houve pênalti no lance citado. O defensor do Internacional/RS não toca na bola, dá uma entrada imprudente no adversário e o atinge com a perna direita dentro da área penal, fazendo-o tropeçar".

O VAR até chamou, mas Braulio da Silva Machado manteve a decisão de não marcar pênalti para o Grêmio.

Qual o critério da arbitragem? Veja os lances e faça seu julgamento. Estamos cansados de repetir os mesmos pedidos: uma arbitragem justa, que não beneficie ninguém. O pênalti não marcado hoje é um escândalo. É uma afronta aos nossos quase 10 milhões de torcedores.

Mas não nos… pic.twitter.com/BNONdyJgAT — Grêmio FBPA (@Gremio) April 20, 2025

Pênalti não marcado no São Paulo x Santos

"O parecer técnico do Comitê Internacional é de que houve pênalti no lance citado. O goleiro do Santos/SP atinge a perna do adversário antes de tocar na bola. Do ângulo de visão do árbitro, e considerando que ao final o goleiro mantém a posse da bola, é muito difícil ter a certeza necessária para marcação da penalidade máxima. A falta somente fica clara pelo ângulo da câmera atrás do gol. Disciplinarmente, o lance é para cartão amarelo porque, apesar de impedir uma oportunidade clara de gol, a falta foi cometida no contexto de disputa da bola e, portanto, a sanção reduz de cartão vermelho para cartão amarelo".

O árbitro não marcou pênalti em uma disputa do goleiro Brazão, do Santos, com Matheus Alves, do São Paulo.

Segue o jogo? 🤔 pic.twitter.com/oBWHBnaqib -- São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 20, 2025

Expulsão correta no Atlético-MG x Botafogo

"O parecer técnico do Comitê Internacional é de que, no lance citado, a falta cometida é para cartão vermelho por impedir uma oportunidade clara de gol (DOGSO). Todos os 4 (quatro) critérios para concluir que é DOGSO estão presentes: Distância do gol, número de Defensores, domínio ou probabilidade de Domínio, e Direção geral do gol".

O jogador expulso foi o zagueiro David Ricardo, do Botafogo.

Não foi pênalti em Jhon Arias

"O parecer técnico do Comitê Internacional é de que não houve pênalti no lance citado. O jogador do Fluminense/RJ, ao perceber o contato do adversário com sua camisa, se deixa cair. O contato não é prolongado e tão pouco motiva a queda do jogador".

O Fluminense pediu pênalti contra o Vitória, mas a arbitragem mandou seguir.