Mauro Cezar: Trabalho de Filipe Luís também pode ser questionado no Fla

Filipe Luís não é imune a críticas e também pode ser questionado no Flamengo, afirmou o colunista Mauro Cezar Pereira no Posse de Bola.

Mauro Cezar questionou a falta de cobrança do técnico em relação aos gols perdidos pela equipe, que custaram a liderança do Brasileirão no empate contra o Vasco.

Não dá mais para o Filipe Luís chegar na coletiva e minimizar os erros. Não precisa atacar o jogador, mas ele tem que admitir para o torcedor do Flamengo que ele precisa resolver o problema das finalizações.

Ah, os jogadores fizeram tudo que o técnico pediu. Tenho certeza que ele não pede para os jogadores perderem gol. O jogo de sábado foi um absurdo o que fez o Flamengo em campo no acabamento das jogadas, e o Filipe sempre tentando minimizar. Ele não tem que criticar abertamente ninguém, mas tem que dar uma satisfação ao torcedor.

O cara que mais chuta não joga, que é o Luiz Araújo, mesmo num jogo como esse, que você percebe que a coisa não está acontecendo. Ele chuta e dá passe para gol, aí ele joga dois jogos ruins como titular, ah, é jogador de segundo tempo, aí ele tira do time. Dá para questionar, sim, o Filipe Luís. Ele pode ser questionado e elogiado como qualquer técnico.

Mauro Cezar

Na opinião do colunista, a grande atuação de Léo Jardim também reflete a falta de eficiência das finalizações do Flamengo, que dominou o clássico mas parou no goleiro vascaíno.

Se você chuta 17 vezes no gol, tem que ter um chute indefensável. O goleiro está inspirado? Tem que ter uma bola que ele não consiga pegar, aí você ganha de 1 a 0, e o Flamengo não consegue fazer isso.

O Gerson teve quatro finalizações e perdeu todas. Aliás, um jogador como o Gerson, que atua como meia perto da área, tem que ter número. As pessoas elogiam muito o Gerson, ele tem uma porção de predicados, cumpre uma série de funções em campo que o técnico passa, mas se joga perto do gol, tem que ter gol e assistência.

Ele tem uma assistência neste campeonato e fez três gols e deu seis assistências em 32 jogos no ano passado. É pouco, são números baixos e ele precisa se incomodar com isso. Não tem que ficar zangadinho quando se fala isso, não.

Isso é algo que tem que incomodar o Filipe Luís, o Gerson está muito perto do gol, a bola chega muito para ele, ele é forte, alto, cabeceou uma bola que foi uma grande defesa do goleiro, mas chutou duas bolas por cima do travessão que tem que acertar o alvo. Não pode achar que foi azar, é se aprimorar. O Flamengo vai ter uma dependência crônica do Pedro desse jeito.

Mauro Cezar

Juca: Corinthians se irritou com Dorival; tudo indica que será o Tite

Diante da demora de Dorival Jr. em aceitar a proposta do Corinthians, Tite se tornou a primeira opção para assumir o comando da equipe, informou o colunista Juca Kfouri.

O Dorival estava torcendo para o Santos ganhar do São Paulo porque hoje bateriam na porta dele, só que o São Paulo ganhou e o Corinthians se irritou — que negócio é esse de ficar esperando para dar uma resposta positiva ao Corinthians? Então, o Tite voltou a ser o plano A.

O Tite está esperando um 'tec tec tec' do futebol da Arábia, mas esse 'tec tec tec' não vem. Então, ele pondera voltar para onde foi feliz. Enfim, se não tem tu, vai tu mesmo.

Juca Kfouri

O colunista opinou que gostaria de ver novas ideias no Corinthians, mas ressaltou que Tite pode ser um bom nome para arrumar o fragilizado sistema defensivo corintiano.

É mais do mesmo, gostaria de ver soluções mais oxigenadas, mais criativas, mas o Tite pode pelo menos dar um jeito no sistema defensivo do Corinthians.

A defesa do Corinthians continua um convite a começar pelo goleiro, que não inspira confiança na torcida e o que é pior, na defesa, o que piora o desempenho dela.

Juca Kfouri

Assista ao vídeo:

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao Posse de Bola na íntegra