Marcelo Teixeira fala sobre Neymar e admite chance de efetivar César Sampaio no Santos

A derrota por 2 a 1 para o São Paulo, no último domingo, marcou o primeiro revés do Santos sob o comando interino de César Sampaio. Mesmo com o tropeço, o presidente do clube, Marcelo Teixeira, não descartou a possibilidade de efetivar o ex-jogador no cargo, caso o departamento de futebol não encontre uma alternativa segura no mercado. A busca por um novo técnico segue a cargo do CEO Pedro Martins.

"Tem chance de efetivar o César Sampaio se o Santos não conseguir uma alternativa segura para a continuidade do trabalho. O César é um profissional que foi contratado para a comissão técnica permanente. Agora a gente aguarda esse trabalho do departamento de futebol para poder monitorar e ter as informações para definições nesta semana", afirmou Teixeira.

Enquanto o futuro da comissão técnica segue indefinido, o clube também observa com atenção o processo de recuperação de Neymar, que voltou a se lesionar e ainda não tem data para retornar aos gramados. Apesar do novo revés físico, o presidente reforçou a importância da presença do camisa 11 no projeto alvinegro, mesmo fora de combate.

"Não há nenhuma facilidade ou benefício com isso. Existe um projeto com Neymar. Esse trabalho independe dele estar jogando ou não. O que precisamos mesmo é refletir, calcular e analisar de acordo com o projeto que está sendo feito, a continuidade e o ganho da permanência do Neymar. Isso é o mais importante", disse.

O atacante retornou ao clube com um contrato inicial de seis meses, mas há expectativa de que fique até o fim da temporada. A diretoria acredita que, apesar da lesão, sua presença no elenco e no dia a dia é fundamental para a reconstrução do clube e o fortalecimento do elenco.

"Nós queremos sempre contar com o Neymar. Ele vem fazendo esse trabalho de fortalecimento, não tem o tempo adequado por causa das adaptações nos treinos. Agora, acreditamos que possa haver, nesse avanço, a possibilidade de ele poder retornar o mais rápido possível", completou Teixeira.

Já César Sampaio, apesar do momento de incerteza, mantém a postura de servir ao clube onde for necessário. Em entrevista coletiva após a derrota no Morumbi, o técnico interino afirmou estar à disposição do Santos, seja como treinador ou em outra função.

"Eu tinha algumas atribuições e assumi interinamente este posto. Enquanto estiver aqui darei meu melhor. Se tiver que voltar para a antiga função, voltarei feliz como estou hoje em termos institucionais, não em relação ao resultado. Sou muito grato. Tem valores e princípios que aprendi no Santos e que servem para a vida", declarou.

Com sete pontos no Brasileirão, o Santos volta a campo no próximo domingo, às 20h30, quando recebe o Red Bull Bragantino na Vila Belmiro, pela sexta rodada da competição.