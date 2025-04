Lutador revela que engordou 19 kg em uma semana após UFC 314

O lutador inglês Paddy Pimblett chamou a atenção mais uma vez pelo expressivo ganho de peso ocorrido após sua última luta no UFC. Em entrevista ao podcast 'IT'S TIME', comandado pelo locutor do evento Bruce Buffer, o atleta revelou que subiu aproximadamente 19kg apenas uma semana após sua vitória no UFC 314, realizado no último dia 12.

Pimblett, de 30 anos, derrotou o americano Michael Chandler por nocaute técnico no terceiro round em um combate na categoria dos pesos-leves (70 kg). No entanto, segundo o próprio lutador, ele chegou a pesar cerca de 89 kg oito dias depois do combate.

"Tomei uns cinco milkshakes, literalmente, depois da luta. Esta manhã acordei com 89 kg, o que é gordo. Esse é o máximo que chego. Nunca realmente atinjo 90 kg", declarou o atleta durante o papo.

O inglês também comentou que costuma ganhar mais peso enquanto passa períodos maiores nos Estados Unidos. Segundo 'The Baddy', o tipo da alimentação e os grandes tamanhos de porções no país contribuem para o descontrole alimentar.

"Só nos Estados Unidos isso acontece. Essa comida me transforma em uma máquina. Fico enorme nos Estados Unidos, mas quando volto para o Reino Unido, o máximo que consigo atingir é cerca de 88 kg", completou.

O comportamento pós-luta de Pimblett já é conhecido pelos fãs e tem sido uma marca em sua carreira. Apesar do ganho de peso, o lutador afirmou que mantém sua rotina de treinos enquanto aguarda a definição de sua próxima luta no UFC.

Do Bronx na mira

Depois de vencer no UFC 314, o inglês não escondeu o interesse em enfrentar Charles 'Bronx'. O atleta afirmou que gostaria de encarar um nome forte do top 5 ainda este ano, de preferência em um evento do UFC em Abu Dhabi, e destacou que toparia qualquer adversário que o colocasse mais perto de uma chance pelo cinturão.

No entanto, uma luta contra o brasileiro parece pouco provável neste momento. Do Bronx, que é ex-campeão da categoria, já declarou que não faz sentido enfrentar alguém que está abaixo dele no ranking, deixando claro que seu foco está totalmente voltado para recuperar o título dos leves.

