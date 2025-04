Khamzat Chimaev provoca e Caio Borralho responde: "Assine o contrato"

A possível luta entre Caio Borralho e Khamzat Chimaev ganhou novos capítulos neste fim de semana e, ao que tudo indica, o clima entre os dois está longe de ser apenas respeitoso. Após se oferecer para enfrentar o checheno em um duelo de pesos-médios (84 kg), o brasileiro recebeu uma resposta direta - e provocativa - do rival nas redes sociais.

Pelo Instagram, o número três do ranking da divisão respondeu à investida de Borralho com tom de desafio: "Se a gente lutar cem vezes, você nunca vai vencer. Se alguém sabe disso, é você, mano". A declaração inflamou o cenário e não ficou sem resposta. O atleta da equipe "Fighting Nerds" rebateu: "Se você diz! Assine o contrato e veremos".

Além da troca de mensagens, Chimaev também publicou um vídeo nos stories em que aparece aplicando um mata-leão no sexto colocado do ranking da categoria até 84 kg durante um treino antigo, aumentando ainda mais a tensão entre os dois. O brasileiro, por sua vez, segue reforçando seu interesse no confronto, especialmente após os rumores de que o campeão Dricus du Plessis pode estar lesionado, o que abriria espaço para uma disputa, que, por sugestão de Caio, poderia valer o cinturão interino da categoria.

O Ultimate ainda não oficializou nenhuma luta envolvendo Chimaev ou Caio, mas a troca pública de provocações e o momento indefinido na divisão colocam ainda mais lenha na fogueira e aumentam a expectativa por um possível anúncio nos próximos dias. A situação começou porque havia rumores de que 'DDP' e o checheno seriam a atração principal do UFC 317, que está marcado para o dia 28 de junho, durante a International Fight Week, em Las Vegas (EUA). Mas a possível lesão do campeão atrapalharia os planos da organização.

Momento favorável

Com cinco vitórias consecutivas na organização e em ascensão na categoria até 84 kg, Caio Borralho vê no cenário atual uma oportunidade de ouro para se projetar ainda mais. Ainda assim, caso o UFC aceite sua proposta, a luta dificilmente será promovida como o evento principal do card, já que não estava prevista originalmente como uma disputa oficial de título e o brasileiro ainda não integra o top cinco da divisão - sendo o atual sexto colocado.

