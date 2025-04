Igor Gomes fratura dedo e desfalca no Atlético-MG; Cuca vai poupar titulares na Sul-Americana

O Atlético-MG não para de acumular desfalques. Depois de perder Júnior Santos, Guilherme Arana e Alan Franco, o clube agora não contará com o meio-campista Igor Gomes, que fraturou um dedo na vitória sobre o Botafogo e passará por cirurgia. Com medo de perder mais peças, o técnico Cuca revelou que poupará alguns titulares diante do Caracas, na Venezuela, pela Sul-Americana, na quarta-feira.

"Na partida contra o Botafogo, o meio-campista Igor Gomes sofreu uma fratura no dedo 5 da mão esquerda. O atleta passará por uma intervenção cirúrgica nos próximos dias e não viajará com a delegação para Caracas, na Venezuela. Força, Igor!", revelou o Atlético-MG.

Cuca já vinha sofrendo para armar alguns setores do time e Igor Gomes vinha entrando bem na vaga de Gustavo Scarpa, assim como Rubens ficou uma espécie de curinga, além de Gabriel Menino começar a ganhar espaço. Por outro lado, Caio Paulista não se firmou na esquerda na vaga de Arana.

Com quatro pontos e na liderança da Sul-Americana, o Atlético-MG se dará ao luxo de não mandar o time completo para Caracas já de olho no embate com o Mirassol, sábado, no interior paulista, pelo Brasileirão.

"É provável que isso ocorra (equipe poupada), até pensando em ter os jogadores inteiros para a sequência de jogos. O Scarpa, por exemplo, nem vai viajar. Ele tem o parto da mulher marcado para esta segunda-feira, e ficará para acompanhar", revelou Cuca. "Tem o Hulk, que temos de pensar em cima disso, e outros jogadores que têm desgaste natural. Num jogo como esse, o jogador pode percorrer até 10 quilômetros. É um risco muito grande o desgaste muscular e os jogadores terem uma lesão. É um trabalho conjunto com a fisiologia, para escolhermos os jogadores melhores fisicamente", seguiu.

De quebra, Cuca vê uma chance de observar melhor algumas peças que ele vem utilizando durante os jogos e estão pedindo passagem. "Que bom que eles entram bem. Porque isso dá condições para a gente fazer diferente durante o jogo, mudar o sistema, mudar o jogo, como a gente de vez em quando faz", explicou.

O técnico quer o elenco todo motivado, independentemente de tempo em campo. "O jogador tem de entender que ele é útil jogando 15, 20, 30 minutos, e pode fazer a diferença. Não é só o 11 que entra jogando, que ganha jogo, o banco também. O jogador, hoje, entende que não é só um time titular."

Também usa a série de partidas para explicar suas ideias de trocas. "Com a intensidade que foi o jogo diante do Botafogo, como cobrar deles a mesma intensidade daqui três dias? É natural rodar as peças, como iremos fazer para o próximo jogo, nos prepararmos para sábado contra o Mirassol também. O Mirassol não joga no meio da semana. Vamos viajar contra o Caracas na Venezuela e voltamos para enfrentar o Mirassol. Se você não tiver o jogador descansado para medir forças, você não vai bem."