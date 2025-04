Dricus du Plessis quebra o silêncio e rebate Khamzat Chimaev

Campeão dos pesos-médios (84 kg) do UFC, Dricus du Plessis quebrou o silêncio após ser alvo de uma provocação de Khamzat Chimaev nas redes sociais. O checheno chamou o sul-africano de "o maior merda" em meio aos rumores de que 'DDP' estaria lesionado e, portanto, fora do card do UFC 317.

Em uma publicação no X (antigo Twitter), o campeão rebateu o comentário com prints comparando o histórico recente de lutas dos dois. Ele destacou que tem comparecido a todos os compromissos que assinou com o UFC, enquanto seu desafeto teve combates cancelados contra nomes como Nate Diaz, Paulo 'Borrachinha' e Robert Whittaker nos últimos dois anos. "Vamos dar uma olhada nos últimos dois anos e meio e me diga quem é o merda", escreveu o sul-africano.

A troca de farpas acontece em meio à indefinição sobre o evento programado para 28 de junho, durante a International Fight Week, em Las Vegas (EUA). A luta entre os dois nunca foi oficialmente confirmada pela organização, mas vinha sendo tratada nos bastidores como a principal atração do UFC 317 - agora ameaçada pela suposta lesão do atual detentor do cinturão.

Brasileiro na parada

Enquanto a situação segue indefinida, o brasileiro Caio Borralho se apresentou como possível substituto, sugerindo uma disputa de cinturão interino contra o checheno. O atleta europeu, por sua vez, respondeu com mais provocações, publicando fotos antigas de treinos em que aparece dominando o brasileiro, o que elevou ainda mais a temperatura na divisão até 84 kg. O clima entre Chimaev e o brasileiro azedou com as trocas de mensagens nada amigáveis.

