Cruzeiro de Leonardo Jardim é o 2º time da Série A que menos venceu

Treinador do Cruzeiro desde o dia 4 de fevereiro, Leonardo Jardim vem tendo um início abaixo do esperado com a equipe. Após 10 jogos sob seu comando, o Cabuloso acumula apenas duas vitórias, o que faz dele o segundo time da Série A que menos venceu desde a estreia do português.

Nesses 10 confrontos, o clube foi derrotado em cinco oportunidades e saiu com o empate outras três vezes. Apenas o Mirassol, recém-promovido à Série A, venceu menos do que a Raposa. Os paulistas possuem somente um triunfo no período.

Os números de Leonardo Jardim à frente do clube mineiro resultam em um aproveitamento de 26,7%. Ao longo de seu trabalho, o Cruzeiro marcou 10 gols e sofreu 13. A defesa da equipe passou em branco em apenas uma partida.

? O Cruzeiro é o 2º time que menos venceu e que menos marcou gols entre todos da Série A desde que Leonardo Jardim assumiu a equipe. ?? ? 10 jogos

? 2V-3E-5D

? 26.7% aproveitamento

? 10 gols

? 13 gols sofridos

? 106 finalizações realizadas (10.6 p/ marcar gol)

? 139... pic.twitter.com/T7JgXohVnd ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) April 21, 2025

Nesta temporada, o Cabuloso foi eliminado do Campeonato Mineiro pelo América-MG, nas semifinais. Pela Sul-Americana, largou em último no grupo E, sem vitórias após duas rodadas da competição. Já no Brasileirão, ocupam a sexta colocação, com sete pontos.

Buscando sua primeira vitória no torneio, o Cruzeiro volta a campo nesta quinta-feira, quando enfrenta o Palestino pela terceira rodada da Sul-Americana. O jogo está marcado para às 21h30 (de Brasília), no Estádio Francisco Sánchez Rumoroso.