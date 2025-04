Comitê de Especialistas da CBF reconhece pênalti de Brazão em Alves em São Paulo x Santos

O CCEI (Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais) da CBF reconheceu nesta segunda-feira um pênalti de Gabriel Brazão, do Santos, em cima do meia Matheus Alves, do São Paulo, no San-São, disputado neste domingo, no Morumbis. No campo, a arbitragem não marcou a penalidade.

O lance em questão ocorreu aos 17 minutos do segundo tempo do clássico, válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Alves invadiu a área e tentou driblar Brazão, que o atingiu com a perna ao tentar afastar a bola. O árbitro Wilton Pereira Sampaio mandou o jogo seguir.

"O parecer técnico do Comitê Internacional é de que houve pênalti no lance citado. O goleiro do Santos/SP atinge a perna do adversário antes de tocar na bola. Do ângulo de visão do árbitro, e considerando que ao final o goleiro mantém a posse da bola, é muito difícil ter a certeza necessária para marcação da penalidade máxima. A falta somente fica clara pelo ângulo da câmera atrás do gol", afirmou o Comitê, em parecer divulgado pela CBF.

O CCEI ainda entende que, além da marcação da penalidade, o cartão amarelo também deveria ter sido apresentado a Brazão.

"Disciplinarmente, o lance é para cartão amarelo porque, apesar de impedir uma oportunidade clara de gol, a falta foi cometida no contexto de disputa da bola e, portanto, a sanção reduz de cartão vermelho para cartão amarelo", destacou.

Segue o jogo? ? pic.twitter.com/oBWHBnaqib ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 20, 2025

O Comitê discutiu o lance em reunião virtual no domingo. Participaram da discussão Nicola Rizolli, Nestor Pitana e Sandro Meira Ricci (componentes do CCEI), Rodrigo Cintra (diretor de arbitragem da CBF) e Fabricio Vilarinho (integrante da comissão de arbitragem da CBF).

Após o jogo, o São Paulo reclamou publicamente do lance em questão. O Tricolor publicou em suas redes sociais um vídeo em câmera lenta da jogada, com a legenda "Segue o jogo?".

O Tricolor venceu o Santos por 2 a 1 e conquistou sua primeira vitória no Brasileiro. Já o Peixe amargou a terceira derrota no torneio. A equipe do Morumbis ocupa a 10ª posição, com sete pontos, enquanto o Alvinegro aparece na 17ª colocação, com quatro.

Veja o parecer do CCEI na íntegra

