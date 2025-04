CEO do Bayer Leverkusen revela "acordo de cavalheiros" para liberar Xabi Alonso

Nesta segunda-feira, Fernando Carro, CEO do Bayer Leverkusen, revelou um "acordo de cavalheiros" ao responder sobre uma possível saída do técnico Xabi Alonso do clube ao fim da atual temporada. O treinador espanhol possui contrato até junho de 2026, mas tem sido especulado como sucessor de Carlo Ancelotti no Real Madrid.

"Temos um acordo de cavalheiros. Se uma equipe que o Xabi Alonso jogou tentar contratá-lo, nós vamos sentar e conversar para ver nossas opções, mas não iremos impedir nada", revelou Carro.

O volante espanhol, que se aposentou em 2017, com 35 anos, teve carreira dividida em cinco times: Eibar, Real Sociedad e Real Madrid, da Espanha, Liverpool, da Inglaterra, e Bayern de Munique, da Alemanha.

Desde 2022 como técnico do Bayer Leverkusen, Xabi Alonso teve rápida ascensão no comando da equipe alemã. Em seus três anos de trabalho, o espanhol conquistou o primeiro Campeonato Alemão da história do clube, além de vencer uma Copa da Alemanha e uma Supercopa. Todos os títulos foram em 2024.

"Apesar do contrato, sei que no futebol as coisas sempre mudam. Ele (Xabi Alonso) está envolvido conosco, porém, se uma equipe tiver interesse nele e ele quiser ir, precisamos ser claros. Não é o nosso desejo, mas sabemos que a decisão tem que ser tomada rapidamente", disse o CEO.

Com o italiano Carlo Ancelotti balançando no cargo de técnico do Real Madrid, Fernando Carro falou sobre uma possível ida de Xabi Alonso para a equipe madrilenha.

"Em algumas semanas saberemos o que vai acontecer. Sobre os rumores da saída para Madrid? Só queria que o Real tivesse ganhado tudo nesta temporada, para não haver essa discussão", completou.

Nesta temporada, o Bayer Leverkusen não conseguiu repetir o domínio que teve em 2024. No Campeonato Alemão, o clube está na vice-liderança, com 64 pontos, oito atrás do Bayern de Munique, com apenas quatro rodadas restantes. Além disso, a equipe de Xabi Alonso foi eliminada nas semifinais da Copa da Alemanha e nas oitavas da Liga dos Campeões.