CBF divulga análise do VAR em pênalti para o Fortaleza contra o Palmeiras: "Braço em posição antinatural"

A CBF divulgou, nesta segunda-feira, o áudio da análise do VAR na marcação do pênalti a favor do Fortaleza contra o Palmeiras, na noite do último domingo, duelo que terminou com a vitória alviverde, por 2 a 1, na Arena Castelão, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Com ajuda da arbitragem de vídeo, Paulo Cesar Zanovelli da Silva assinalou a infração por um toque no braço de Naves em disputa com Deyverson na área. Após o lance, o árbitro de campo deixou o lance seguir, mas foi orientado por Paulo Renato Moreira da Silva Coelho a rever a imagem.

"Para mim é um braço em posição antinatural. Zanovelli, aguarde. É um braço muito aberto. Vocês entendem como um braço de disputa?", questionou Paulo Renato Moreia da Silva Coelho antes de chamar o árbitro para a revisão. "A bola toca no braço antes do Deyverson cabecear. Vem dar uma olhada a jogada para a gente avaliar junto", seguiu o árbitro de vídeo.

"Ele assume o risco. A bola pega no braço dele (Naves) em uma ação de bloqueio, porque o Deyverson também cabeceia a bola em direção à área. Vou voltar com tiro penal e sem cartão, porque a bola não tinha direção do gol. Foi uma ação de bloqueio com braço em posição antinatural, ok?", concluiu Zanovelli.

O pênalti foi marcado nos acréscimos. Na cobrança Lucero mandou no canto esquerdo, e Weverton defendeu para garantir a vitória do Palmeiras. Facundo Torres e Flaco López fizeram os gols do Verdão, enquanto Deyverson diminuiu para o Leão.

Após a partida, o técnico Abel Ferreira falou sobre a posição do braço de Naves no lance e questionou o pênalti marcado.

"Nessa situação do pênalti, meu jogador estava com o braço no peito do adversário. Se não tivesse lá o braço, se ele saltasse tipo pinguim, a bola ia bater no peito do nosso adversário. O meu jogador não pode saltar tipo pinguim, né?", disse o treinador do Palmeiras.

Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 13 pontos e assumiu a liderança da competição. A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira está invicta na competição, com um empate e quatro vitórias.