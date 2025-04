Após derrota no San-São, Santos recebe folga e se reapresenta na terça-feira

O elenco do Santos não treinará nesta segunda-feira. Após perder o clássico para o São Paulo neste domingo, no Morumbis, os jogadores alvinegros receberam folga do clube e se reapresentarão na terça-feira.

A reapresentação do grupo santista está marcada para as 15h30 (de Brasília), com treino previsto para começar às 17h. O Peixe terá cinco sessões de treino no CT Rei Pelé até o duelo contra o Red Bull Bragantino, marcado para domingo.

A derrota para o São Paulo foi a terceira do time praiano nas cinco primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro abre a zona de rebaixamento da competição, ocupando a 17ª posição, com quatro pontos conquistados.

A equipe segue sendo treinada por César Sampaio, que assumiu interinamente o cargo após a demissão de Pedro Caixinha na última segunda-feira. A diretoria santista corre para encontrar um novo técnico, mas não descarta a efetivação do interino.

O duelo contra o Red Bull Bragantino é válido pela sexta rodada da liga nacional. A bola rola na Vila Belmiro, em Santos, a partir das 20h30.