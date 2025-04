Vitória e Fortaleza fazem duelo nordestino com objetivos opostos no Brasileirão

Vitória e Fortaleza protagonizarão um duelo nordestino no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, às 21h30, eles se enfrentam no Barradão, em Salvador (BA), pela quarta rodada. Os donos da casa ainda buscam o primeiro triunfo, enquanto os cearenses querem se manter invictos.

Nas primeiras duas rodadas, o Vitória perdeu para o Juventude, por 2 a 0, e Flamengo, por 2 a 1. No último domingo, o time demonstrou certa evolução e arrancou um empate, por 2 a 2, diante do Atlético-MG, fora de casa, apesar de ficar na frente do placar duas vezes. Com apenas um ponto, está na 19ª e penúltima colocação.

O técnico Thiago Carpini, que retorna de suspensão, segue com problemas para escalar o Vitória. O atacante Renato Kayzer ainda não deve ter condições de estrear. Ele chegou ao time em fase final de recuperação de uma lesão muscular e ainda faz transição e recondicionamento físico. Com isso, a base da escalação deve ser bem parecida com a do último jogo.

À beira do gramado contra o Atlético-MG, o auxiliar Estéphano Djian valorizou o ponto. "Queríamos sair com a vitória, mas temos que dar muito valor ao ponto conquistado. Sair na frente duas vezes com o Atlético nos dá mais ânimo e chamo a torcida do Vitória para a gente vencer a primeira e seguir pontuando para fazer uma boa campanha, assim como foi no ano passado."

O Fortaleza estreou muito bem, ao vencer o Fluminense, por 2 a 0, em casa. Entretanto, apesar de ainda não ter perdido, acumulou dois empates seguidos: 1 a 1 com o Mirassol, fora, e sem gols com o Internacional, em casa. Assim, tem cinco pontos, brigando pelo G-6.

O técnico Juan Pablo Vojvoda terá vários problemas para escalar o time. Brenno cumprirá suspensão, enquanto Brítez, Breno Lopes, Tinga, Moisés e Pochettino estão no departamento médico. Em relação ao time titular do último jogo, Calebe e Deyverson devem sair, além de Moisés. Com isso, Emmanuel Martinez, Marinho e Lucero serão titulares.

Vojvoda explicou a opção de jogar com Mancuso pela esquerda e indicou que deve manter a escolha. "Contra o Internacional, optei por uma linha de três zagueiros, mas os alas foram diferentes. Mancuso pelo lado oposto, quis um com o pé trocado, para ter a entrada por dentro e atacar profundidade com Moisés. Pikachu, por outro lado, é um ala que é um extremo. Considerei que isso me dava mais ofensividade e devo manter."

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X FORTALEZA

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Willian Oliveira, Baralhas e Matheuzinho; Erick, Janderson e Gustavo Mosquito. Técnico: Thiago Carpini.

FORTALEZA - João Ricardo; Kuscevic, David Luiz e Gustavo Mancha; Yago Pikachu, Matheus Rossetto, Lucas Sasha, Emmanuel Martínez e Eros Mancuso; Marinho e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Barradão, em Salvador (BA).