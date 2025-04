Santos: Quem vai encarar? Comentaristas debatem provável 'não' de Sampaoli

Depois da recusa de três treinadores - Dorival Junior, Tite e Luís Castro -, o Santos também deve ouvir um 'não' de Jorge Sampaoli. Bira e Alicia Klein debateram o tema, no Fim de Papo.

Em entrevista coletiva, Pedro Martins, CEO do clube, disse que não há pressa em contratar um novo treinador e ponderou que a demissão de Pedro Caixinha foi uma derrota para o clube.

Alicia: Confusão muito grande

É todo um cenário de sincericídio que torna mais difícil esse processo de recrutamento. Depois de tomar três tocos e estar a caminho do quarto, dar uma coletiva como essas [do Pedro Martins, CEO do Santos], sem nem mencionar o cara que você acabou de trazer como príncipe, como grande ídolo, me dá a sensação de uma confusão muito grande, um cenário que poucos treinadores vão querer encarar.

Alicia Klein

Bira: Não há definição de modelo

O Santos, quando cai para a Série B, busca o Carille porque ele já tinha salvado da Série B em outro ano. Quando vai para a final da Libertadores em 2020, vai atrás do Cuca, que já tinha feito um trabalho interessante e poderia levar a alguma coisa. Então, o Santos fica preso em pouca ideia de modelo do que espera e muito em 'esse já passou', 'pode ser legal'. E o Sampaoli seria nessa linha.

Bira

