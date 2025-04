Flamengo x Juventude: horário e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão 2025

Flamengo e Juventude medem forças na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.

Onde assistir? TV Globo (TV aberta —para todo o país, exceto São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Bahia e Ceará) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

Já na liderança do Brasileirão, o Flamengo tenta a terceira vitória seguida no nacional. O Rubro-Negro vem de um bom triunfo por 2 a 0 diante do Grêmio, em Porto Alegre.

O Juventude também vem de um resultado positivo. O Jaconero recebeu o Ceará no Alfredo Jaconi e venceu de virada por 2 a 1.

Flamengo x Juventude -- Brasileirão 2025