Flamengo volta ao Maracanã diante do Juventude na briga direta pela liderança do Brasileirão

O Flamengo volta ao Maracanã, diante de sua torcida, nesta quarta-feira, para enfrentar o Juventude a partir das 21h30 pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Desde já na condição de líder e projetando buscar o título da temporada. Com sete pontos, divide a ponta com o Palmeiras, enquanto o time gaúcho tem seis pontos, em terceiro lugar, por ter conquistado duas vitórias como mandante.

O reencontro com a torcida vai servir ao Flamengo para se redimir da inesperada derrota por 2 a 1 para o Central Córdoba, na semana passada pela Libertadores. Em campo, o time já se reabilitou, ao vencer por 2 a 0 o Grêmio, em Porto Alegre. Além disso, na segunda rodada fez 2 a 1 no Vitória, em Salvador (BA).

Em Caxias do Sul (RS), o Juventude venceu por 2 a 1 o Ceará e também se reabilitou da derrota fora de casa, por 2 a 0, para o Botafogo. Na estreia tinha vencido também por 2 a 0 o Vitória.

A comissão técnica do time carioca ensaia poupar alguns jogadores em determinados momentos. Mas não diz quando isso pode acontecer. Por isso, os retornos de alguns jogadores entre os relacionados são festejados.

O zagueiro Danilo, por exemplo, já foi relacionado contra o Grêmio, e até poderia atuar ao lado de Léo Ortiz. Em contrapartida, Léo Pereira seria preservado. O centroavante Pedro, que voltou de longo período de inatividade, vai ganhar ritmo com poucos minutos a cada jogo, portanto, deve começar no banco. O meia De La Cruz e o atacante Michael também poderiam ser poupados.

O técnico Filipe Luís evitou falar muito sobre a sequência do time no Brasileiro, mas admitiu que o começo é promissor. "Os jogadores começaram muito bem. Empatamos em casa, mas vencemos dois jogos fora. É um bom começo, mas é uma maratona. São muitas coisas pela frente."

O time gaúcho deve manter a mesma escalação que venceu o Ceará. O técnico Fábio Matias projeta um desempenho melhor fora de casa visando o restante do campeonato. O clube tem o objetivo de evitar uma briga contra a zona de rebaixamento nesta temporada. Até o momento, o time só disputou um jogo longe da sua torcida, contra o Botafogo, e sofreu uma derrota por 2 a 0.

"Agora, a busca é por um comportamento fora de casa. A gente fez um jogo bom contra o Botafogo, se tivesse sido um pouco mais efetivo, talvez tivéssemos um resultado melhor. Cada jogo tem características e condições diferentes. Temos que fazer o possível para ler isso da melhor forma, para que a gente consiga fazer o que a gente fez contra o Ceará e somar os três pontos", disse o treinador.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X JUVENTUDE

FLAMENGO - Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Danilo (Léo Pereira) e Alex Sandro; Erick Pulgar, Gerson (De La Cruz) e Arrascaeta; Luiz Araújo (Everton Cebolinha), Juninho e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

JUVENTUDE - Gustavo; Ewerthon, Adriano Martins, Abner e Felipinho; Daniel Giraldo, Jadson e Luis Mandaca; Emerson Batalla, Gabriel Taliari e Giovanny. Técnico: Fábio Matias.

ÁRBITRO - Mateus Delgado Candançan (SP).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).