Corinthians x Fluminense: horário e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão 2025

Corinthians e Fluminense se enfrentam na noite de hoje, às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.

Onde assistir? Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Corinthians quer usar a força da Neo Química Arena para se recuperar. Na rodada passada, o Alvinegro enfrentou o rival Palmeiras na Arena Barueri e foi superado por 2 a 0.

Já o Fluminense tenta a terceira vitória consecutiva com Renato Gaúcho à beira do campo. O Tricolor carioca vem de vitória por 1 a 0 diante do Santos, no Maracanã.

Corinthians x Fluminense -- Brasileirão 2025