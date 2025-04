São Paulo 'desliga', vê Alianza Lima apagar brilho de Ferreirinha e só empata pela Libertadores

O São Paulo fez de sua estreia no MorumBis pela Libertadores uma partida de extremos, ao empatar por 2 a 2 com o Alianza Lima. Na primeira etapa, o duelo equilibrado só perdeu espaço quando Ferreirinha assumiu o protagonismo, com dois gols. A equipe pareceu outra depois do intervalo, quando os peruanos pressionaram mais e chegaram ao empate.

A frustração levou os quase 50 mil são-paulinos das arquibancadas a vaiarem o time. O resultado garante o Libertad na liderança isolada do Grupo D, com seis pontos. O São Paulo é o segundo, com quatro, seguido pelo Alianza, com 1. O Talleres está zerado.

A próxima rodada é apenas no fim de abril, dia 23, contra o Libertad, no Paraguai. Antes disso, o São Paulo tem pela frente o Cruzeiro, o Botafogo e o Santos pelo Brasileirão. No domingo, às 17h30, a equipe tricolor recebe os mineiros, pela terceira rodada.

Luis Zubeldía abriu mão do esquema com três zagueiros. Mandou ao campo Ferraresi como lateral-direito. A formatação deu espaços para que o time peruano atacasse. A primeira chance foi dos visitantes. O Alianza Lima teve falta do lado esquerdo da área. A cobrança foi direta e obrigou Rafael a se esticar para salvar.

O São Paulo tentou reagir. A conexão Ferreirinha e Luciano foi o caminho escolhido pelo time de Zubeldía, que chegou duas vezes em jogadas articulada pelo ponta e com finalizações do camisa 10. O comportamento ofensivo do Alianza Lima abriu mais espaço para chances do São Paulo.

Lucas Ferreira, de 18 anos, demonstrou personalidade ao se escalado como titular, dividindo a responsabilidade pela criação de chances. Os volantes Alisson e Marcos Antônio também apareciam bem com passes em profundidade buscando os atacantes.

A primeira chance mais clara veio quando Ferraresi subiu ao ataque. O zagueiro tabelou e deixou Calleri de frente para o gol, dentro da área. O argentino, porém, bateu fraco, e Viscarra fez defesa tranquila.

Do outro lado, Barcos quase marcou. O Pirata recebeu lançamento, dominou e encobriu Rafael. A bola bateu no travessão. Quevedo ainda cabeceou, mas por cima do gol.

O jogo era de equilíbrio. A bola, enfim, encontrou as redes quando Ferreirinha fez jogada individual pelo lado esquerdo e bateu de bico. O chute ainda raspou no zagueiro do Alianza Lima para sair do alcance de Viscarra.

Foi o que o São Paulo precisou para encontrar o caminho. Menos de cinco minutos depois, Marcos Antônio cruzou e, novamente, Ferreirinha mandou para o gol, agora de cabeça.

Na segunda etapa, o time tricolor perdeu chances de abrir três gols de vantagem. A saída de Arboleda, que sentiu lesão, deu mais margem para chegadas do Alianza Lima. O São Paulo deixou de matar o jogo com um terceiro gol.

Assim, o Alianza Lima cresceu. Gaibor encontrou Eryc Castillo dentro da área. O equatoriano bateu de primeira e diminuiu a vantagem.

Dez minutos depois, ainda com mais vigor que os são-paulinos, o Alianza Lima empatou. Quevedo, também dentro da área, recebeu cruzamento e mandou de voleio sem chances para Rafael.

A partir de então, a catimba foi a principal arma dos peruanos. O São Paulo ficou dependente de jogadas individuais, tentadas principalmente pelos garotos Lucas Ferreira e Matheus Alves.

No desespero do fim do jogo, Calleri acertou a trave. A confirmação do empate foi o banho de água fria para o time que chegou a mostrar, na primeira etapa, futebol melhor do que tem apresentado nas partidas recentes.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 X 2 ALIANZA LIMA

SÃO PAULO - Rafael; Ferraresi (Cédric), Arboleda (Ruan), Alan Franco e Enzo Díaz (Matheus Alves); Marcos Antônio e Alisson; Ferreirinha (Wendell), Luciano (André Silva) e Lucas Ferreira; Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

ALIANZA LIMA - Billy Viscarra; Marco Huamán, Erick Noriega, José Velásquez (Nicolás Amasifué) e Ricardo Lagos; Jesús Castillo (Juan Delgado), Pablo Lavandeira (Piero Cari) e Fernando Gaibor; Eryc Castillo (Carlos Gómez), Kevin Quevedo; Hernán Barcos (Paolo Guerrero). Técnico: Nestor Gerosito.

GOLS - Ferreirinha, aos 32 e 36 minutos do primeiro tempo e Eryc Castillo, aos 20, e Kevin Quevedo, aos 30 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Marcos Antônio (São Paulo) e Erick Noriega e José Velásquez (Alianza Lima).

ÁRBITRO - Alexis Herrera (VEN).

PÚBLICO - 49.938 presentes.

RENDA - R$ 3.385.822,50.

LOCAL - MorumBis, em São Paulo (SP).