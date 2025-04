São Paulo abre 2 a 0, mas leva empate do Alianza Lima no Morumbis pela Libertadores

Mesmo com o Morumbis lotado, o São Paulo vacilou e amargou um empate de 2 a 2 com o Alianza Lima, nesta quinta-feira, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Os brasileiros chegaram a abrir 2 a 0, com dois gols de Ferreira, mas viram Eryc Castillo e Quevedo deixarem tudo igual. Após o apito final, o time paulista foi vaiado por torcedores.

Com o resultado, a equipe de Luis Zubeldía aparece na segunda colocação do Grupo D, com quatro pontos, dois a menos que o Libertad, que lidera. Os peruanos estão em terceiro, com um. O lanterna é o Talleres, com zero.

O São Paulo volta a campo agora no domingo, às 17h30 (de Brasília), quando recebe o Cruzeiro, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Já o próximo desafio pela Libertadores será apenas no dia 23 de abril, às 21h30, contra o Libertad, fora de casa, pela terceira rodada.

O Alianza Lima, por sua vez, joga na segunda-feira, às 21h30, contra o Deportivo Garcilaso, longe de seus domínios, pela oitava rodada do Campeonato Peruano. No torneio continental, a equipe terá pela frente o Talleres, em casa, no dia 22, às 19 horas.

O jogo



Os peruanos tentaram surpreender no começo da partida e chegaram com perigo logo aos cinco minutos. Lavandeira cobrou falta com veneno e obrigou Rafael a fazer boa defesa.

O São Paulo responde instantes depois. Luciano recebeu bom passe de Ferreira e chutou cruzado, para fora. O camisa 10 tentou mais uma vez logo na sequência. Desta vez, o goleiro Viscarra pegou sem grandes dificuldades.

Aos 24 minutos, Luciano teve mais uma chance. O atacante foi acionado já dentro da área, costurou a marcação e finalizou rasteiro, porém sem muita força, facilitando a defesa de Viscarra. No lance seguinte, Calleri recebeu em ótimas condições na área e concluiu para boa intervenção do goleiro adversário.

Aos 28, a torcida tricolor levou um susto no Morumbis. Barcos deu lindo drible em Ferraresi na entrada da área e chapou no travessão. No rebote, Quevedo cabeceou pelo lado.

Com o relógio marcando 31 minutos, então, veio o alívio dos brasileiros. Ferreira dominou na ponta esquerda, fez linda jogada individual e, cara a cara com o goleiro, finalizou de bico para colocar os mandantes na frente.

E não demorou para sair o segundo. Aos 36, o São Paulo armou ótima jogada coletiva. Marcos Antônio recebeu em profundidade pela esquerda e cruzou na medida para Ferreira, que testou como um centroavante para anotar o seu segundo gol na noite.

2º tempo

Na volta do intervalo, o Tricolor passou a administrar a vantagem. A equipe controlou a posse de bola e chegou com perigo aos oito minutos. Ferraresi dominou com liberdade e arriscou da intermediária. A bola passou raspando o travessão.

O jogo seguiu no mesmo ritmo até os 20 minutos, quando os peruanos descontaram. Em boa trama ofensiva, Eryc Castillo invadiu a área e aproveitou o passe de Barcos para vazar Rafael.

O gol animou o Alianza, que pariu para cima. Aos 22, Lavandeira recebeu cruzamento e cabeceou pelo lado, com perigo. Depois, Huamán dominou com muita liberdade na área e só não estufou as redes pois foi bloqueado na hora certa.

O São Paulo respondeu aos 27. Lucas Ferreira driblou o defensor na ponta direita, disparou até o ataque e finalizou à centímetros da trave.

Já aos 30 minutos, a pressão dos visitantes surtiu efeito. Quevedo aproveitou o cruzamento para a área e emendou um lindo voleio para deixar tudo igual no Morumbis.

Os anfitriões tentaram reagir rápido. Lucas Ferreira arrancou pela direita novamente, cortou para o meio e soltou uma bomba por cima. No fim, os paulistas pressionaram. Com 43, Matheus Alves arriscou de longe e viu Viscarra espalmar. Já nos acréscimos, Calleri acertou a trave. Na sobra, Lucas Ferreira parou no goleiro.

Assim, o jogo terminou empatado no Morumbis.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO 2 X 2 ALIANZA LIMA

Local: Morumbi, em São Paulo, SP



Data: 10 de abril de 2025, quinta-feira



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Alexis Herrera



Assistentes: Lubin Torrealba e Alberto Ponte



VAR: Carlos Orbe



Cartões amarelos: Luis Zubeldía, Marcos Antônio (São Paulo); Noriega e Velásquez (Alianza)



Público: 49.938



Renda: R$ 3.385.822,50

GOLS: Ferreira, aos 31 do 1ºT e 36 do 2ºT (São Paulo); Eryc Castillo, aos 20 do 2ºT, e Quevedo, aos 30 do 2ºT (Alianza Lima)

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi (Cédric), Arboleda (Ruan), Alan Franco e Enzo Díaz (Matheus Alves); Marcos Antônio, Alisson e Luciano (André Silva); Lucas Ferreira, Calleri e Ferreira (Wendell).



Técnico: Zubeldía

ALIANZA LIMA: Viscarra; Noriega, Fernando Vicente, Jhoao Velasquez (Amasifuén) e Huamán, Lagos; Jesús Castillo (Delgado) e Lavandeira (Cari); Eryc Castillo, Quevedo e Barcos (Guerrero).



Técnico: Néstor Gorosito