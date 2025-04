Flamengo lança novo programa de sócio-torcedor

Nesta quinta-feira, o Flamengo lançou o novo programa de sócio-torcedor do clube, em cerimônia no Ninho do Urubu. O novo Nação contará com diversos programas, incluindo um plano direcionado a torcedores que não moram no Rio de Janeiro.

"O novo Nação não se limita ao estádio. Temos 45 milhões de torcedores, e apenas 2% frequentam o Maracanã. O estádio é finito, limitado. O Nação nasceu para ser grande, inclusivo e sem fronteiras", comentou Roberto Trinas, diretor de produtos e serviços do Flamengo.

"O princípio de tudo aqui é o nosso torcedor. Tudo que nós fazemos, todos os dias, é em prol do torcedor rubro-negro. O colocamos no centro da nossa estratégia. Nós tínhamos uma plataforma de venda de ingressos, que transformaremos numa plataforma ampla de relacionamento", comentou Roberto Trinas, diretor de produtos e serviços do Flamengo", completou.

Agora o Nação é Sem Fronteiras! Novo plano para rubro-negros de todo o Brasil viver sua paixão pelo Flamengo de qualquer lugar. ?? Seja Nação! Faça parte da Maior do Mundo e ajude o Maior a ser ainda maior. ?? pic.twitter.com/OkAxZ5q6V2 ? Nação Sócio-Torcedor (@NacaoCRF) April 10, 2025

O programa se divide em Nação Maraca 1, Nação Maraca 2, Nação Maraca 3 e Nação Sem Fronteiras.

Confira os detalhes de cada plano:

NAÇÃO MARACA 3

R$ 61,00 ao mês;

Prioridade 3 na compra de ingressos para jogos no Maracanã e como visitante;

60% de desconto sobre o valor da inteira;

10% da carga de ingressos reservada em sua onda de prioridade para jogos como mandante no Maracanã;

Rating que valoriza tempo de permanência;

Direito a compra do Pacote Maracanã anual.

NAÇÃO MARACA 2

R$ 150,00 ao mês;

Prioridade 2 na compra de ingressos para jogos no Maracanã e como visitante;

65% de desconto sobre o valor da inteira;

10% da carga de ingressos reservada em sua onda de prioridade para jogos como mandante no Maracanã;

Direito de contratação de até dois convidados por R$50,00/mês cada, com compra na mesma prioridade do titular;

Rating que valoriza frequência no Maracanã e tempo de permanência;

Prioridade para optar pela migração para o plano Nação Maraca 1;

Direito a compra do Pacote Maracanã anual.

NAÇÃO MARACA 1

R$ 325,40 ao mês;

Prioridade 1 na compra de ingressos para jogos no Maracanã e como visitante;

75% de desconto sobre o valor da inteira;

Plano limitado a 10.000 titulares, com garantia de compra de ingressos para o Maracanã na sua onda de prioridade;

Direito de contratação de até três convidados por R$50,00/mês cada, com compra na mesma prioridade do titular;

Rating que valoriza tempo de permanência;

Direito a compra do Pacote Maracanã anual.

NAÇÃO SEM FRONTEIRAS