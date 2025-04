Fluminense amassa San José e assume a ponta do grupo na Sul-Americana

O Fluminense não teve dificuldade para golear por 5 a 0 o San José, da Bolívia, nesta quinta-feira, no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Everaldo (duas vezes), Serna e Cano (duas vezes) marcaram para os mandantes.

Com o resultado, o Tricolor segue com 100% de aproveitamento na competição. A equipe está na liderança do Grupo F, com seis pontos. Já os bolivianos estão na lanterna, com uma unidade.

Na próxima rodada, o Fluminense visita o Unión Española, no dia 23, no Chile. No dia anterior, o San José recebe o Once Caldas, na Bolívia.

O jogo

O Fluminense começou a partida pressionando o San Jose. A primeira chance aconteceu aos cinco minutos, quando Keno chutou em cima da zaga. Depois, foi a vez de Everaldo aproveitar cruzamento e cabecear perto do gol.

De tanto insistir, os tricolores abriram o placar aos 20 minutos. Everaldo recebeu passe na área, girou sobre a marcação e mandou para a rede.

O San Jose pouco incomodava o Fluminense. Na única vez que chegou ao ataque com qualidade, Villamil chutou em cima da zaga. Já os donos da casa seguiram com a postura ofensiva. Keno e Everaldo pararam em boas defesas de Poveda.

Só que aos 44 minutos, os tricolores ampliaram o placar. Mais uma vez, Everaldo aproveitou cruzamento, mas desta vez finalizou de voleio. Assim, os cariocas foram para o intervalo com boa vantagem no Maracanã.

No segundo tempo, o Fluminense se manteve no ataque. Tanto que os donos da casa quase ampliaram aos nove minutos. Após boa troca de passes, Keno chutou na trave.

Os cariocas chegaram ao terceiro gol aos 13 minutos. Serna pegou rebote após chute de Ganso e mandou para a rede.

O San Jose pouco fazia em campo. Com isso, o Fluminense se manteve no ataque e marcou o quarto aos 27 minutos. Cano recebeu passe na área e finalizou para o gol.

Os cariocas continuaram com a postura ofensiva e chegaram ao quinto gol aos 33 minutos, com Cano. O argentino recebeu mais um passe na área e mandou para a rede.

O panorama da partida se manteve nos minutos finais. Paulo Baya ainda teve boa chance e parou em boa defesa de Poveda. Mesmo assim, o Fluminense confirmou a segunda vitória na Sul-Americana.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 5 X 0 SAN JOSÉ

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 10 de abril de 2025 (Quinta-feira)

Horário: 21h30(de Brasília)

Árbitro: Roberto Pérez (Peru)

Assistentes: Jesus Sánchez (Peru) e Enrique Pinto (Peru)

VAR: Gabriel González (Equador)

Cartões amarelos: Hércules (Fluminense); Becerra (San José)

GOLS

FLUMINENSE: Everaldo, aos 20 e 44min do primeiro tempo; Serna, aos 13min do segundo tempo; Cano, aos 27 e 33min do segundo tempo

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier (Hércules), Thiago Santos, Ignácio e Léo Jance; Bernal, Nonato e Ganso (Lezcano); Serna (Lavega), Keno (Paulo Baya) e Everaldo (Cano)

Técnico: Renato Gaúcho

SAN JOSÉ: Bruno Poveda, Jhoni Ramallo, Augusto Seimandi, Ezequiel Michelli (Landa) e Dico Roca; Jaime Villamil; Sergio Villamil e Ribera (Vargas); Joel López Pissano (Galindo), Arismendi (Becerra) e Vides (Vásquez)

Técnico: Dalcio Giovagnoli