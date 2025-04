Atlético-MG goleia Deportes Iquique e assume liderança do grupo na Sul-Americana

Nesta quinta-feira, em confronto válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Atlético-MG recebeu o Deportes Iquique no Mineirão, venceu por 4 a 0 e assumiu a liderança do Grupo H. Rony, Hulk, Natanael e Scarpa balançaram as redes para os mandantes.

Com o triunfo, o Atlético-MG chegou aos quatro pontos, ultrapassou o Caracas, que também soma quatro, e assumiu a primeira colocação da chave por critérios de desempate. Do outro lado, com a derrota, o Deportes Iquique permaneceu com nenhuma unidade, na quarta e última posição.

O Atlético-MG volta aos gramados no próximo domingo, às 20h30 (de Brasília), quando recebe o Vitória, no Mineirão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Na segunda, às 21h30, o Deportes Iquique encara o Limache, pelo Campeonato Chileno.

O placar foi inaugurado pelo Atlético-MG logo no primeiro minuto de jogo. Após rápida troca de passes na entrada da área, Natanael recebeu pela direita e fez cruzamento rasteiro na área. Rony se antecipou ao marcador e desviou para marcar.

Aos nove minutos da etapa inicial, o Galo aumentou a diferença. Ao dominar na área, Arana foi derrubado e o árbitro assinalou penalidade máxima. Hulk foi para a cobrança e converteu.

O Atlético-MG ampliou a vantagem aos 34 minutos da etapa inicial. Após receber, Rubens achou Natanael. O lateral, então, concluiu rasteiro e anotou.

O Galo marcou seu quarto gol aos 20 minutos do segundo tempo. Rodríguez bateu na bola com a mão em cruzamento de Gabriel Menino, e outro pênalti foi marcado. Gustavo Scarpa finalizou cruzado e fechou a goleada.