Sul-Americana: Hulk e Rony brilham em goleada do Atlético-MG sobre Iquique

O Atlético-MG goleou o Deportes Iquique nesta quinta-feira por 4 a 0, em confronto válido pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. O duelo aconteceu sem público e no Mineirão.

Rony e Hulk deram início à goleada, enquanto Natanael e Scarpa completaram. Com a vitória, o Galo conquistou sua primeira vitória no torneio e chegou a quatro pontos, na liderança. Os visitantes são os lanternas, ainda com zero pontos conquistados.

O Atlético-MG volta a campo pela Sul-Americana na quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), quando visita o Caracas na Venezuela. O Deportes Iquique recebe o Cienciano em casa, no Chile, no dia seguinte, ao mesmo horário.

Como foi o jogo

O Galo jogou com muita tranquilidade e assegurou a vitória no primeiro tempo. Os donos da casa atropelaram o Deportes Iquique desde o início, com gol marcado por Rony logo aos 30 segundos da partida. Hulk e Natanael ampliaram ao longo dos 45 minutos iniciais, em partida marcada por 12 finalizações do Atlético contra apenas uma dos visitantes.

Na segunda etapa, os chilenos tentaram diminuir com uma oportunidade, mas acabou goleado. O Galo ainda marcou mais um tento com Scarpa, de pênalti, e finalizou o placar para os brasileiros. O jogo foi marcado por muita superioridade técnica e tática do Atlético-MG, que não baixou o nível de pressão e marcação até o final do segundo tempo.

Gols e destaques

Rony abriu o placar com 35 segundos de jogo! Após linda jogada com passes de primeira, Hulk encontrou Natanael na ponta-direita, que chutou cruzado para o camisa 33 completar o tento.

Pênalti para o Galo e Hulk converteu! Aos 10 minutos do primeiro tempo, Guilherme Arana sofreu um pisão do defensor Blázquez e foi derrubado na grande área. O camisa 7 cobrou com categoria no canto esquerdo do goleiro e ampliou a vantagem.

Natanel ampliou para o Galo! Rubens recebeu belo lançamento na ponta-esquerda e cabeceou para o meio da área. O lateral-direito surgiu pelo lado oposto e afundou a bola nas redes, sem chance para Requena, aos 35 minutos.

Álvaro Ramos tentou diminuir pelo Iquique. O atacante recebeu passe na ponta-esquerda dentro da grande área e finalizou forte, para Everson tirar de soco.

Belo contra-ataque do Atlético gerou penalidade. Após arrancada da equipe brasileira, Rony levantou a bola para Menino. O meia cabeceou para dentro da área e acertou o braço de Rodríguez.

Scarpa converteu para aumentar a goleada! O camisa 10 do Galo marcou seu primeiro tento na temporada finalizando o pênalti no meio do gol de Requena, aos 20 minutos da segunda etapa.

Ficha técnica

Atlético-MG 4 x 0 Deportes Iquique

Competição: Segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana

Local: Mineirão - Belo Horizonte, Minas Gerais

Data e hora: 10 de abril de 2025, às 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Juan Benítez (PAR)

Assistentes: Roberto Cañete e Eduardo Britos (CHI)

VAR: Ulises Mereles (PAR)

Gols: Rony, aos 1'/1ºT, Hulk, aos 10'/1ºT, Natanael, aos 35'/1ºT, Scarpa, aos 20/2ºT

Amarelos: Moya, Saborit, Scarpa, Hoyos

Atlético-MG: Everson; Natanael, Lyanco (Vitor Hugo), Alonso e Arana (Caio Paulista); Rubens, Alan Franco (Gabriel Menino) e Scarpa (Bernard); Cuello, Rony e Hulk. Técnico: Cuca

Deportes Iquique: Requena; Rodriguez, Saborit, Blázquez (Hoyos) e Dávila; Fuentes, Ramos e Fernández (Antony Henríquez); Orellana, Parraguez (Juan Pablo Gómez) e Moya. Técnico: Rodrigo Guerrero