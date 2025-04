Volante do Huracán, Leo Gil projeta duelo contra o Corinthians: "Enfrentá-los nunca é fácil"

Nesta quarta-feira, o Corinthians faz sua estreia na Copa Sul-Americana após cair na terceira fase da Libertadores. O Timão enfrenta o Huracán, da Argentina, às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela primeira rodada do Grupo C do torneio.

No confronto diante dos argentinos, o Corinthians encontrará alguns velhos conhecidos. Um deles é Victor Cantillo, colombiano que passou pelo Alvinegro entre 2020 e 2023, e outro é Leonardo Gil, que já teve a oportunidade de enfrentar o Timão quando defendeu o Vasco, em 2020.

A estreia do volante no futebol nacional foi, inclusive, contra o Corinthians. O jogador comentou o retorno ao Brasil para o embate contra o Corinthians e projetou o confronto na Arena.

"Enfrentar o Corinthians nunca é fácil. Tive a oportunidade de atuar contra eles quando joguei no futebol brasileiro. Foi meu adversário em minha estreia, inclusive. Sabemos que vivem uma boa fase, mas estamos preparados. Nosso trabalho tem sido bem realizado e vamos em busca de um bom resultado", disse.

Leo Gil também classificou o duelo como um clássico entre "Brasil e Argentina" e valorizou o bom momento vivido no Huracán. Titular da equipe comandada pelo técnico Frank Kudelka, ele atuou em 12 jogos, com um gol e duas assistências.

"Jogar uma competição internacional sempre tem um gostinho especial, ainda mais se tratando de um confronto entre Brasil e Argentina. Estou feliz com esse momento na minha carreira, com esse bom início no Huracán. Quero seguir nesse ritmo para alcançarmos grandes coisas por aqui", concluiu o atleta.

Em sua passagem pelo futebol brasileiro, Leo Gil disputou 23 jogos com a camisa do Vasco, com três assistências distribuídas. Ele enfrentou o Corinthians em uma oportunidade, pelo Campeonato Brasileiro de 2020.

Além de Corinthians e Huracán, o Grupo C da Sul-Americana também conta com América de Cali, da Colômbia, e Racing, do Uruguai. Os dois melhores colocados da chave avançam ao mata-mata.