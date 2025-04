Flamengo e Palmeiras têm maiores viagens por estreia na Liberta; veja

Do UOL, em São Paulo

A Copa Libertadores começa hoje, e alguns clubes precisarão atravessar parte do continente logo na primeira rodada. Entre os sete clubes brasileiros, o Flamengo percorrerá a maior distância, enquanto Bahia e Fortaleza serão mandantes. O levantamento considerou as distâncias entre as cidades natais dos times e os locais das partidas.

O que aconteceu

O Flamengo percorrerá mais de 4.600 km para encarar o Deportivo Táchira (VEN) na quinta-feira. Uma viagem de avião entre o Rio de Janeiro e San Cristóbal tem quase seis horas de duração.

O Palmeiras é o segundo com a maior viagem: serão aproximadamente 3.500 km até Lima, em cerca de 4h30. O time de Abel Ferreira encara o Deportivo Táchira na quinta-feira, às 19h (de Brasília).

Por outro lado, o São Paulo terá o percurso mais curto, com pouco menos de 2.000 km e 2h30 de voo. O Tricolor vai até a Argentina para enfrentar o Talleres, amanhã, às 21h30 (de Brasília).

Botafogo percorrerá quase 3.000 km, e o Inter, cerca de 2.300 km. O Colorado é o único que não sairá do Brasil, já que seu adversário é o Bahia.

Fortaleza e Bahia são os únicos brasileiros que não viajarão na primeira rodada da Libertadores. O time cearense recebe o Racing (ARG), hoje, às 21h30 (de Brasília).

Os jogos dos brasileiros pela 1ª rodada da Libertadores

01/04 (terça-feira)

21h30 (de Brasília) - Fortaleza x Racing (ARG)

02/04 (quarta-feira)

21h30 - Talleres (ARG) x São Paulo

21h30 - Unv. de Chile x Botafogo

03/04 (quinta-feira)

19h - Bahia x Internacional

x 19h - Sporting Cristal (PER) x Palmeiras

21h30 - Dep. Táchira (VEN) x Flamengo

Os grupos da Libertadores

Grupo A: Botafogo, Estudiantes, Universidad de Chile e Carabobo

Grupo B: River Plate, Independiente del Valle (EQU), Universitario (PER) e Barcelona (EQU)

Grupo C: Flamengo, LDU, Deportivo Táchira (VEN) e Central Córdoba

Grupo D: São Paulo, Libertad-PAR, Talleres, Alianza Lima

Grupo E: Racing, Colo-Colo, Fortaleza e Atlético Bucaramanga

Grupo F: Nacional (URU), Internacional, Atlético Nacional (COL) e Bahia

Grupo G: Palmeiras, Bolívar, Sporting Cristal e Cerro Porteño

Grupo H: Peñarol, Olimpia, Vélez Sarsfield e San Antonio Bulo Bulo