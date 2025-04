Vasco x Flamengo em São Januário com torcida única? RMP e Arnaldo debatem

Presidente do Vasco, Pedrinho acerta ao pedir que o clube mande seu jogo contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro em São Januário nem que seja com torcida única?

No UOL News Esporte, os colunistas Renato Maurício Prado e Arnaldo Ribeiro debateram e divergiram sobre a questão. O Clássico dos Milhões está marcado para o dia 19, pela 5ª rodada do campeonato.

RMP: Vasco x Flamengo não cabe mais em São Januário

Eu desconfio que o Pedrinho, quando fez a tal harmonização facial, fez também uma harmonização cerebral que não deu certo. Estou assustado com o Pedrinho presidente do Vasco. O Pedrinho que eu sempre conheci, primeiro jogador, depois comentarista lúcido das ideias, se perdeu completamente quando virou presidente.

Imagina, ele quer jogar em São Januário, que está proibido pela polícia para clássicos Vasco x Flamengo porque da última vez deu uma pancadaria e foi o caos. E mais, ele diz assim: aqui em São Januário é o seguinte — é 90% para o Vasco, 5% de segurança e 5% do adversário.

Não, Pedrinho. Se quiser 5% para segurança, esses 5% saem dos 90% do Vasco. Então teria que ser 85% do Vasco, 5% da segurança e 10% do Flamengo. Mas é uma loucura — São Januário é um estádio que não cabe mais um jogo do tamanho de Vasco x Flamengo.

E o pior: ele quer torcida única. O Rio de Janeiro, uma das grandes vantagens em relação a São Paulo, por exemplo, é que o Rio não entrou nessa de torcida única. Os clássicos no Rio são sempre com torcida dividida, aí ele começa a querer lançar a moda de pedir torcida única. Vou te contar, Pedrinho, a tua harmonização facial não deu muito certo pra sua cabeça.

Renato Maurício Prado

Arnaldo: Vasco tem direito de querer jogar no campo dele

Eu entendo qualquer clube de futebol querer jogar no seu campo. O que acontece hoje com o Vasco em São Januário, guardando as devidas proporções, aconteceu há algumas décadas em São Paulo, quando o Santos quis jogar os seus jogos na Vila Belmiro como mandante. No começo, a polícia só garantia jogos contra São Paulo e Palmeiras. O Corinthians, por ter maior torcida, o Santos não podia jogar.

Hoje, a configuração no Rio mudou: o Maracanã é a casa do Flamengo e do Fluminense. O Botafogo tem o Engenhão, o Vasco tem São Januário, e para ter o fator mando num campeonato com 19 mandos e 19 visitas, o Vasco tem que jogar as 19 partidas em casa. E aí a cada jogo, a cada situação, a organização tem que viabilizar.

A capacidade tem como ser reduzida? Tem. O visitante vai ter escolta? Sim. Senão existe uma disparidade esportiva que não condiz com o campeonato, que é de turno e returno. O errado é quando Pedrinho tenta jogar em outro campo, de outro time, como fez no Nilton Santos para exercer mando contra o Flamengo e fugir do Maracanã.

Ele tem que tentar jogar de todas as formas no campo dele. O estádio está aprovado pela CBF pra abrigar jogos do Brasileirão? É o mesmo exemplo da Vila: acabou o Corinthians tendo que jogar na Vila como os outros. É uma situação que precisa ser resolvida.

Arnaldo Ribeiro

Leila e Abel têm algo em comum: não sabem ouvir críticas, diz Lavieri

Pilares de um Palmeiras organizado e vencedor, Leila Pereira e Abel Ferreira acumulam acertos nas respectivas funções, mas têm grande dificuldade de reconhecer seus erros perante a torcida, afirmou o colunista Danilo Lavieri.

O Palmeiras é um time de grande sucesso financeiro, grande sucesso nos últimos tempos de títulos, virou uma referência para muitos em relação à reconstrução que passou. E a Leila é uma dirigente com muito sucesso também, tem vários acertos, a luta contra o racismo, o controle financeiro, só que tem uma questão, e que o Abel entrou junto nessa, que é a dificuldade de reconhecer erros.

A Leila tem uma dificuldade gigantesca de ouvir críticas, mesmo as críticas mais educadas, não aquelas críticas com gritos, com xingamentos, pedindo a cabeça, isso daí eu também não considero. Eu vejo esse tipo de crítica de torcedor, influenciador, jornalista e isso não adianta, ficar se esgoelando na frente da câmera pra mim não funciona.

Mas ela tem dificuldade até quando a crítica é bem feita, construtiva, embasada, e o Abel flerta com isso também.

Danilo Lavieri

Na última semana, Leila e Abel se desgastaram com a torcida do Palmeiras devido a duas declarações que feriram o orgulho alviverde

Abel, inclusive, escreveu um "textão" se desculpando após comparar a torcida do Botafogo, que gritou "é campeão" no empate no Allianz Parque pelo Brasileirão, com a torcida palmeirense.

Na opinião do colunista, é hora de Abel e Leila recuarem e entenderem a frustração dos torcedores com o momento da equipe.

É o momento do Palmeiras, é o momento de os dois, a Leila e Abel, darem um passo atrás.

O Palmeiras é um time muito organizado, mas que pode errar e que erra. E é natural que erre.

Danilo Lavieri

Nos últimos quatro jogos, o Palmeiras marcou um gol — oriundo do polêmico pênalti de Arboleda em Vitor Roque na semifinal do Paulistão.

Após ficar no zero em casa contra o Botafogo, o time de Abel Ferreira deixou o Allianz sob vaias.

