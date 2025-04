UFC anuncia filme comandado por renomado diretor de Hollywood

Maior evento de MMA do planeta, o UFC vai invadir também as telonas do cinema em breve. Nesta segunda-feira (31), foi anunciado a realização de um novo filme em parceria entre o Ultimate, o governo da Arábia Saudita e o renomado diretor Zack Snyder, responsável por vários longas-metragens de sucesso, como '300', 'O Homem de Aço', 'Batman vs Superman - A Origem da Justiça' e 'Liga da Justiça', por exemplo.

O anúncio foi feito através de um comunicado à imprensa e divulgado também nas redes sociais por Turki Alashikh - Conselheiro Real e Ministro do Entretenimento da Arábia Saudita (veja abaixo ou clique aqui). O filme, chamado 'Brawler', será escrito e dirigido por Snyder, e contará a história de um lutador de Los Angeles que vai tentar subir nos rankings do UFC, enquanto "trava uma batalha contra seus demônios internos e luta pela redenção".

"Sua excelência Turki Alalshikh e Zack Snyder têm uma visão compartilhada de criar um filme sobre o UFC. Ambos são muito apaixonados por esse projeto para mostrar aos fãs o que é preciso para se tornar um campeão do UFC. É um projeto incrivelmente ambicioso e eu estou ansioso para vê-lo ganhar vida", declarou Dana White no comunicado à imprensa sobre o filme, que ainda não tem data de lançamento prevista.

Parceria com o governo saudita

O filme 'Brawler' é apenas mais um dos projetos tocados em parceria entre o UFC e o governo da Arábia Saudita. Nos últimos tempos, a relação entre as duas partes se estreitou ainda mais e, além de promover eventos no país, engloba também negócios fora do MMA, como a nova liga de boxe lançada recentemente, que será implementada sob a bandeira da 'TKO Group Holdings, Inc' - empresa de capital aberto oriunda da fusão entre UFC e WWE, sendo ambas controladas pela 'Endeavor' - e pela empresa 'Sela' - conglomerado de entretenimento saudita.

Proud to announce BRAWLER-a new fight film coming to life ??

Partnering with the great director Zack Snyder and UFC to tell a story of struggle, sacrifice, and the road to UFC glory

With The Ring Magazine behind it, this is more than a movie, it's a legacy in the making ? pic.twitter.com/khLiF7lJ1V

- TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 31, 2025

