Transmissão ao vivo de Real Madrid x Real Sociedad: veja onde assistir

Real Madrid e Real Sociedad duelam hoje, às 16h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Rei.

Onde assistir ao vivo? ESPN4 (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —sujeito às condições da plataforma).

O Real Madrid venceu a primeira partida por 1 a 0, com gol do brasileiro Endrick. O empate classifica os merengues. A Real Sociedad precisa vencer por dois gols de diferença para avançar no tempo normal.

Vitória da Real Sociedad por apenas um gol de vantagem leva o jogo para a prorrogação. Se o resultado persistir após o tempo extra a decisão vai para os pênaltis.

A outra semifinal da Copa do Rei é entre Barcelona e Atlético de Madrid. A primeira partida, com mando do clube culé, terminou empatada em 4 a 4.

Real Madrid x Real Sociedad -- Copa do Rei