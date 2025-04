Transmissão ao vivo de Cienciano x Atlético-MG: veja onde assistir

O Atlético-MG visita o Cienciano hoje, às 21h30 (de Brasília), no Inca Garcilaso de la Vega, em Cuzco, no Peru, pela 1ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Onde assistir ao vivo? ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —sujeito às condições da plataforma) transmitem o jogo.

O Atlético assegurou a vaga na Sul-Americana ao ficar na 12ª colocação do Brasileirão, com 47 pontos. O Alvinegro foi finalista da Copa Libertadores do ano passado, mas acabou derrotado pelo Botafogo.

O Grupo H da Sul-Americana ainda conta com Caracas, da Venezuela, e Deportes Iquique, do Chile. As equipes também entram em campo na noite de hoje.

Cienciano x Atlético-MG -- Copa Sul-Americana 2025