Talleres x São Paulo: veja onde assistir à estreia tricolor na Libertadores

O São Paulo estreia na Libertadores nesta quarta-feira. O Tricolor encara o Talleres, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Mario Alberto Kempes, na Argentina, pela primeira rodada do Grupo D do torneio intercontinental.

Onde assistir: A partida será transmitida pela Globo, na televisão aberta, ESPN, na televisão fechada, e Disney+, no pay-per-view.

Como chegam as equipes?

Eliminado do Campeonato Paulista no início do mês, o São Paulo estreou no Brasileirão no último sábado, contra o Sport, no Morumbis, e ficou no empate sem gols. Assim, a equipe, que vinha de uma derrota para o Palmeiras pela semifinal do Estadual, emendou o segundo jogo sem vitória.

Para o confronto, o técnico Luis Zubeldía não poderá contar com Lucas Moura. O atleta vem se recuperando de um trauma no joelho direito. Já Oscar, que teve diagnosticada uma pequena lesão na região posterior da coxa esquerda, é dúvida. O jogador vem se limitando a trabalhos leves no CT da Barra Funda.

O Talleres, por sua vez, chega para a partida vindo de oito empates e uma derrota. O último triunfo aconteceu no dia 13 de fevereiro, quando superou o San Martín, pelo Campeonato Argentino.

Além disso, o técnico Alexander Medina provavelmente não poderá contar com o zagueiro Juan Gabriel Rodríguez. O atleta foi substituído na última partida, contra o Belgrano, aos 39 minutos da etapa final, por conta de dores na coxa.