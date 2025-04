Talleres x São Paulo: veja informações e prováveis escalações do duelo pela Libertadores

Tricampeão da América, o São Paulo inicia sua trajetória na Libertadores de 2025 nesta quarta-feira. O Tricolor estreia no torneio contra o Talleres, no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília).

Cabeça de chave do Grupo D, a equipe são-paulina repete o mesmo roteiro do ano passado e volta a estrear na competição contra o time argentino fora de casa. Em 2024, o Talleres se deu melhor e venceu o São Paulo por 2 a 1. A equipe brasileira deu o troco e venceu a outra partida por 2 a 0.

O Tricolor já enfrentou o rival argentino seis vezes na sua história. O retrospecto é favorável ao Talleres, que soma duas vitórias contra uma do São Paulo e ainda carrega na bagagem uma classificação na fase preliminar da Libertadores de 2019. Os outros três encontros terminaram em empate.

O técnico Luis Zubeldía chega pressionado para a estreia no torneio continental, já que o São Paulo apresentou pouca evolução dentro de campo nos primeiros meses do ano e não conseguiu vencer o Sport no último sábado, em pleno Morumbis, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor, que não pôde contar com Lucas e Oscar, empatou com o Leão em 0 a 0.

Véspera de estreia na @LibertadoresBR! #VamosSãoPaulo ?? ? Erico Leonan / São Paulo FC pic.twitter.com/T84kveQu69 ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 1, 2025

Lucas, inclusive, segue como desfalque contra o Talleres. O camisa sete se recupera de um trauma no joelho direito, sofrido após a eliminação no Campeonato Paulista para o Palmeiras, em março. Desde então, o jogador segue sob cuidados do Departamento Médico do São Paulo.

Por outro lado, o treinador são-paulino conta com o retorno de Oscar. O meio-campista participou de todo o treino de terça-feira e foi relacionado para o confronto.

O Talleres, por sua vez, chega para a partida vindo de oito empates e uma derrota. O último triunfo aconteceu no dia 13 de fevereiro, quando superou o San Martín, pelo Campeonato Argentino.

Além disso, o técnico Alexander Medina provavelmente não poderá contar com o zagueiro Juan Gabriel Rodríguez. O atleta foi substituído na última partida, contra o Belgrano, aos 39 minutos da etapa final, por conta de dores na coxa.

FICHA TÉCNICA



TALLERES X SÃO PAULO

Local: estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina



Data: 02 de abril de 2025 (quarta-feira)



Horário: às 21h30 (horário de Brasília)



Árbitro: Felipe Gonzalez (CHI)



Assistentes: Claudio Urrutia e Leslie Vasquez (CHI)



VAR: Benjamin Saravia (CHI)

TALLERES: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Juan Portillo, Tomás Cardona e Miguel Navarro; Camilo Portilla, Ulises Ortegoza, Rick, Rubén Botta e Matías Galarza; Nahuel Bustos.



Técnico: Alexander Medina.

SÃO PAULO: Rafael; Arboleda, Alan Franco e Sabino (Ferraresi); Cédric (Igor Vinícius), Luiz Gustavo, Alisson, Marcos Antônio (Oscar) e Enzo Díaz; Luciano e Calleri.



Técnico: Luis Zubeldía.