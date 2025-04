Soteldo treina normalmente em reapresentação do Santos, mas Neymar segue na academia

O Santos se reapresentou nesta terça-feira no CT Rei Pelé. Após perder para o Vasco no último domingo, o elenco mudou o foco para o Bahia, adversário da segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Pedro Caixinha deve contar com um reforço importante. Yeferson Soteldo participou normalmente do treino desta manhã. O meia-atacante foi poupado da viagem para o Rio de Janeiro por conta de dores no músculo adutor da perna direita.

Neymar, por sua vez, ficou apenas na parte interna do CT. O camisa 10 segue tratando um edema na coxa esquerda. No momento, ele está em transição física. O craque não atua desde o dia 2 de março. Desde então, ficou de fora da semifinal do Paulistão e da estreia do Brasileirão.

Outro desfalque da atividade desta terça-feira foi Deivid Washington. O atacante foi liberado para tirar o passaporte italiano.

O treino foi aberto para a imprensa. Os titulares na derrota de 2 a 1 para o Vasco fizeram uma atividade física na academia e um trabalho leve com bola em campo. Já os reservas fizeram treino técnico e tático, sob supervisão da comissão técnica de Pedro Caixinha.

O Santos segue a preparação para o duelo com o Bahia nesta quarta-feira. O jogo está marcado para domingo, às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o revés na estreia, o Peixe aparece na 17ª colocação da competição, com zero ponto. Já o clube nordestino empatou com o Corinthians e está em 11º, com um tento.