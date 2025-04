Sesc RJ Flamengo busca reação na série contra Osasco nas quartas de final da Superliga

O Sesc RJ Flamengo entra em quadra, nesta quarta-feira, às 21h, contra o Osasco São Cristóvão Saúde, no Maracanãzinho, para o segundo desafio das quartas de final da Superliga Feminina. Em São Paulo, os osasquenses levaram a melhor, vencendo o confronto por 3 sets a 1.

O Sesc RJ Flamengo terá a torcida como aliada para a partida. Um dos destaques do elenco, a ponteira Helena lembrou que as últimas semanas foram de estudos detalhados sobre o adversário e se mostrou confiante na capacidade de reação do grupo, que já saiu vitorioso diante do Osasco duas vezes na fase classificatória.

"No primeiro set do último jogo, fomos muito bem, mas deixamos a partida escapar na sequência. Não conseguimos aplicar o que estudamos durante toda a última semana, e elas tiveram méritos pelo que fizeram. Mas agora, para o segundo jogo, acho que está todo mundo muito consciente do que precisa executar, porque sabemos da nossa capacidade e já conseguimos ganhar delas duas vezes na temporada. Estamos confiantes, treinando e estudando bastante os nossos erros e o que podemos melhorar para fazer diferente e reverter essa desvantagem nos playoffs", afirmou Helena.

No primeiro jogo do playoff, o Osasco São Cristóvão Saúde entrou em quadra com Giovana, Polina, Maira, Natália, Valquíria, Larissa e Camila Brait. Tifanny permaneceu em quadra a partir do segundo set e, ao lado de Natália, foi a atacante mais efetiva da partida. O técnico Luizomar Moura, contudo, não confirma qual será o time escalado para iniciar o jogo desta quarta-feira.

"Nós conquistamos o Campeonato Paulista e a Copa Brasil com a força de um grupo unido, trabalhador e focado em lutar para fazer sempre o melhor. Foi assim também no último jogo. Perdemos o primeiro set, mas não nos deixamos abater. Seguimos juntas, uma ajudando a outra, seguindo o plano tático elaborado pelo Luizomar e pela comissão técnica e fomos recompensadas com a vitória. Agora, é seguir com ainda mais força, porque teremos mais um confronto duro contra o Rio. Aliás, como manda a tradição desse duelo", disse a líbero e capitã Camila Brait.

Caso Osasco não carimbe o passaporte para a semifinal nesta quarta, o terceiro e decisivo jogo do playoff volta para o ginásio José Liberatti e aconteceria na sexta-feira da próxima semana. O time osasquense tem a vantagem de fazer dois dos três jogos possíveis em casa por ter feito a melhor campanha na fase de classificação. A equipe comandada pelo técnico Luizomar terminou em terceiro lugar, com 47 pontos, enquanto o time carioca ficou na sexta posição, com 42.