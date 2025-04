Acabou a corridinha? Segurança de Messi é barrado dos gramados da MLS

"Sombra" de Lionel Messi nos jogos do Inter Miami, o segurança Yassine Chueko contou que não poderá mais ficar na beira do gramado em jogos pela MLS e Concacaf.

Não me permitem mais entrar em campo [...] Trabalhei no Campeonato Francês e na Champions League. Em sete anos, só vi seis pessoas invadirem o campo. Aqui (nos EUA), cheguei em julho de 2023 e já tivemos 16 invasões. É um problema real, e me deixar fora de campo não vai solucionar o problema. Yassine Chueko, ao canal do YouTube House of Highlights

Deveríamos trabalhar juntos. Eu amo a MLS, amo a Concacaf e estou disposto a ajudá-los. Não quero dizer que sou melhor que ninguém, mas tenho experiência.

O trabalho de Yassine Chueko

Quem é o segurança de Messi

Chueko é um ex-soldado americano, que integrou uma das principais áreas da Marinha dos Estados Unidos. A informação é do jornal "La Nación". Ele foi contratado pelo Inter Miami a pedido de David Beckham para acompanhar Messi e sua família durante sua passagem pelos Estados Unidos.

Ele é especialista em boxe. Em sua conta oficial no Instagram, o segurança compartilha um pouco dos seus treinos e das lutas profissionais com os pouco mais de 300 mil seguidores. Recentemente, ele desafiou Logan Paul para uma luta.

Chueko também acompanha Messi e família durante compras, passeios e necessidades do dia a dia.