Segurança de Lionel Messi intima Logan Paul para luta: "Chega de conversa"

Ao que tudo indica, Yassine Cheuko não vai descansar enquanto não conseguir resolver suas diferenças com Logan Paul dentro do ringue. No último domingo (30), o segurança particular de Lionel Messi voltou a utilizar suas redes sociais para desafiar o youtuber, e, desta vez, o 'guarda-costas' do craque argentino deu um ultimato para o seu desafeto (veja abaixo ou clique aqui).

Na opinião do 'guarda-costas', está na hora de colocar um ponto final nas provocações públicas e selar de vez o acordo para que os dois possam medir forças em um combate no boxe. Vale lembrar que a rivalidade entre Yassine e Logan teve início quando o segurança resolveu 'tomar as dores' de Lionel Messi, seu patrão, que trava uma batalha na Justiça contra o youtuber.

"Você disse que eu preciso de atenção, você precisa de atenção, você começou com isso. Você começou a falar sobre fazer uma luta com um jogador de futebol. Então, agora, nós vamos parar de falar. Porque eu sei que você é um produto do Youtube. Eu venho das ruas, sou um produto das ruas. E as pessoas das ruas não falam muito. Então, agora, chega de conversa. Te vejo no ringue, cara", disparou o segurança de Lionel Messi.

Entenda a treta

Tudo começou quando o jogador do 'Inter Miami CF' lançou sua marca de energético: a 'Mas+'. Fundador da 'PRIME' - bebida esportiva oficial do UFC -, Logan veio a público insinuar um eventual plágio, dado as similaridades estéticas das duas embalagens. O youtuber, inclusive, desafiou Messi para uma disputa no mundo das lutas - o que parece ter provocado a ira do segurança particular do craque argentino.

Por sinal, a treta entre Logan Paul e Lionel Messi não ficou apenas no campo das provocações. De acordo com o site 'GOAL', as marcas de energéticos entraram com ações judiciais uma contra a outra. Agora, resta saber se o youtuber - que já se aventurou no boxe profissional - e o 'guarda-costas' - que possui treinamento em artes marciais e musculação - medirão forças no ringue para resolver as desavenças.

