São Paulo: Oscar treina normalmente e viaja para estreia na Libertadores

Do UOL, em São Paulo (SP)

O meia Oscar treinou normalmente nesta terça-feira (1º) e está relacionado para a estreia do São Paulo na Copa Libertadores.

O que aconteceu

O meia participou de toda a atividade nesta manhã e viaja com o grupo para a Argentina nesta tarde. Oscar tinha participado de apenas parte do treino na última segunda-feira.

O camisa 8 está relacionado e fica à disposição de Zubeldía para o jogo contra o Talleres, mas o técnico ainda não decidiu se o jogador começa jogando ou entra durante a partida.

Oscar desfalcou o São Paulo na estreia no Brasileirão com uma pequena lesão na coxa esquerda. Ele não participou do empate em 0 a 0 contra o Sport.