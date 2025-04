São Paulo empata jogo de ida das quartas da Copa do Brasil sub-17 com o Sport

O São Paulo visitou o Sport nesta terça-feira, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil sub-17. As equipes ficaram no 0 a 0 no primeiro embate decisivo.

O Tricolor, agora, busca vencer a partida de volta para garantir a vaga nas semifinais da competição. Antes de enfrentar o Sport, o São Paulo passou pelo Ismaily-MS, na primeira fase, e pelo Athletico-PR, nas oitavas de final.

Pelo duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil Sub-17, o São Paulo empatou com o Sport por 0 a 0, nesta terça (1), na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE). O confronto de volta acontece no dia 15/04 (terça-feira), no CFA Laudo Natel, em Cotia (SP). Saiba... pic.twitter.com/ziCAvyF24g ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 1, 2025

O segundo duelo está marcado para acontecer no próximo dia 15 (terça-feira), no CFA Laudo Natel, em Cotia. A bola rola a partir das 16h (de Brasília).

Atual vice-campeão da Copa do Brasil sub-17, o São Paulo busca conquistar o título do torneio pela terceira vez na sua história. No retrospecto geral, o clube são-paulino possui 48 vitórias, 14 empates e 12 derrotas em 74 jogos.

São Paulo: Carlos; João Nery, Alisson, Thiago, Vitão (Léo), Geovanne (Luan) (Pablo), Lino, Renan, Brenno (Uelinton), Calci (Miguel) e Nicolas Kauan (Tiago)



Técnico: Mário Ramalho