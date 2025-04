Sakamoto, Pucinelli e Daniel Dutra Silva estreiam com vitória no ATP Challenger 75

Com uma grande atuação, o campineiro Matheus Pucinelli garantiu vaga nas oitavas de final do Campeonato Internacional de Tênis de Campinas, ATP Challenger 75, ao vencer o japonês Yuki Mochizuki por 2 sets a 0 em sua estreia na chave principal, com um duplo 6/2.

"Consegui sacar firme, jogar bem taticamente, achei uma bela estreia. Tem muita gente da minha família aqui, amigos também. É sempre legal contar com eles, olhar pra torcida e vê-los. Sair com uma vitória então, é melhor ainda. Agora é me recuperar bem para estar 100% no próximo jogo", disse Pucinelli.

Pedro Sakamoto, por sua vez, impôs seu ritmo de jogo e venceu Ignacio Monzon por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/2. O tenista destacou a dificuldade da estreia e ressaltou o que espera da sequência da competição.

"Primeiro jogo é sempre complicado, agora vou pensando dia a dia, trabalho muito, é tirar a ansiedade antes da partida e executar tudo o que treinamos", destacou Sakamoto.

O experiente Daniel Dutra da Silva não sentiu a pressão da torcida local e venceu Enzo Camargo Lima por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4, em 1hora e 47 minutos. Daniel enfrentará o argentino Facundo Mena, buscando vaga nas quartas de final.

"Foi uma boa estreia e consegui começar muito bem, colocando volume de jogo. Depois ele subiu o nivel e o segundo set foi mais duro. Estou feliz por ter saido com a vitória. O próximo jogo será bem difícil, nos conhecemos bem. Mas sigo confiante em fazer uma grande semana aqui em campinas" comentou Danielzinho.

Apoiado pela torcida de seus familiares que estavam presentes na arquibancada, Enzo reconheceu que não fez uma boa partida.

"Achei que fisicamente não fui tão bem, mas foi muito mérito do Daniel, ele fez um grande jogo, foi melhor do que eu. É aprender com a partida de hoje e seguir em frente", afirmou Enzo. O atleta voltará às quadras nesta quarta-feira, ao lado de Gustavo Albieri, na chave de duplas.

Também na quarta, o cabeça de chave número 1, Tomas Barrios Vera (CHI) enfrenta o brasileiro João Lucas Reis da Silva, na quadra central, não antes das 18h. Destaque também para o confronto entre Eduardo Ribeiro (BRA) e Enzo Couacaud (FRA), ambos válidos pela segunda rodada e realizados na Sociedade Hípica de Campinas.