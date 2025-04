Ronaldo monta top-4 de técnicos para assumir a seleção e corneta CBF

Ronaldo apontou quatro nomes para assumir a seleção brasileira e criticou a demora da CBF para anunciar o substituto de Dorival Jr.

O que aconteceu

O pentacampeão afirmou que tentaria Pep Guardiola, Jorge Jesus, Abel Ferreira e Renato Gaúcho, nesta ordem. Ronaldo participou ontem do programa "Galvão e Amigos", da Band.

Eu tentaria, na ordem, Guardiola, Jorge Jesus, Abel (Ferreira) e, se nenhum desses conseguisse, eu teria um plano com o Renato Gaúcho, porque acho que ele faria uma coisa emergencial até a Copa. É um cara que consegue ganhar o grupo muito facilmente. Ronaldo, à Band

O ex-jogador cornetou a demora da CBF para eleger um novo comandante para a Amarelinha: "Deveria ser feito com muito mais velocidade do que a CBF está fazendo", afirmou.

Ronaldo ainda mandou um recado para o presidente Ednaldo Rodrigues. O Fenômeno tentou ser candidato à presidência da CBF, mas não teve apoio e acabou desistindo. Ednaldo foi reeleito por aclamação.

Muitos esperam que eu seja aquela oposição massacrante, oportunista e eu não quero ser isso. Eu quero ajudar o futebol [...] Ele não é meu inimigo e eu não sou inimigo dele. Ronaldo, à Band

Situação dos técnicos escolhidos por Ronaldo

Guardiola vive uma temporada ruim no Manchester City e já brincou sobre a chance de assumir a seleção brasileira. O espanhol tem contrato com o time inglês até 2027, tem como principal esperança de título a Copa da Inglaterra e disputará o Super Mundial de Clubes.

Jorge Jesus quer comandar o Brasil e aceitaria sair do Al-Hilal antes do Super Mundial. O português tem contrato com os sauditas até o meio deste ano e admitiu a Mauro Cezar Pereira, colunista do UOL, que toparia assumir o posto deixado por Dorival Jr.

Abel Ferreira tem contrato com o Palmeiras até o fim deste ano, e o clube quer renovar por mais dois anos. O Alviverde ainda tem toda a temporada pela frente, e a presidente Leila Pereira disse recentemente que não teme uma saída de Abel rumo à seleção.

Renato Gaúcho está livre no mercado da bola desde a saída do Grêmio e sonha ser técnico da seleção. "Sim, [o sonho de assumir a seleção] continua. O treinador, independentemente de quem quer que seja, tem que ter o sonho de treinar a seleção brasileira desde que ele se garanta", afirmou em entrevista à ESPN.