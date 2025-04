Rodrigo Garro viaja à Espanha para "tratamento inovador" no joelho

O meia Rodrigo Garro, desfalque no Corinthians por tempo indeterminado, viajou à Espanha nesta segunda-feira para realizar um tratamento especial da tendinopatia patelar do joelho direito. O argentino vai permanecer em Madri por uma semana.

O período na Espanha vai ser coordenado pelo departamento médico do Corinthians e será realizado em um centro de reabilitação na capital espanhola. Ainda segundo o Timão, o problema no joelho do meia "já regrediu consideravelmente".

Atualização médica: Rodrigo Garro. Nesta segunda-feira (31/03), o meio-campista Rodrigo Garro viajou à Espanha para a realização de procedimento inovador em um centro de reabilitação em Madri. Coordenado pelo departamento médico do Corinthians, o objetivo é avançar no... ? Corinthians (@Corinthians) April 1, 2025

Em tratamento no joelho, Rodrigo Garro já havia feito uma pré-temporada diferente do restante do elenco do Corinthians. O meia estreou apenas no dia 9 de fevereiro, pela nona rodada do Campeonato Paulista, na vitória sobre o São Bernardo por 2 a 0.

Antes da final do Paulistão, contra o Palmeiras, Garro voltou a sentir fortes dores e revelou que optou por jogar o segundo jogo da decisão no sacrifício. O argentino começou como titular e ficou em campo por 79 minutos, até ser substituído. O empate sem gols deu o título ao Corinthians.

"Estava me sentindo bem durante a semana. Foi a primeira vez que consegui completar uma semana treinando. Mas numa jogada senti como nunca antes. Falei: 'Cara, tenho que sair. Não consigo ficar de pé'. Eu não sabia como, mas sabia que teria que jogar na quinta. Saí e fiquei chateado, triste. Como todo mundo sabe, eu não estou 100%. Comecei a colocar gelo, fiz com as pessoas do DM um tratamento para desinflamar", revelou Rodrigo Garro, em entrevista à ESPN, nesta segunda-feira.

Desde 2024 no Corinthians, Garro disputou 62 partidas, marcou 13 gols e deu 14 assistências. Nesta temporada, o meia entrou em campo dez vezes, com uma bola na rede e distribuindo dois passes para gol.

"Parar um tempo até que o meu joelho fique bem vai ser bom. Não sei quanto tempo, mas não acho que será muito. Tem que desinflamar, tem muita agulha ali. Fiz muita coisa para conseguir jogar. Tenho que ter cabeça boa e tratar de voltar rápido", contou o argentino.

Sem Rodrigo Garro, o Corinthians volta a campo nesta quarta-feira, às 19 horas (de Brasília), quando recebe o Huracán, da Argentina, pela primeira rodada da Copa Sul-Americana, na Neo Química Arena.