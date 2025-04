Rival de Jean Silva no UFC, Bryce Mitchell volta a mencionar Hitler: "Herança alemã"

No fim de janeiro, Bryce Mitchell dominou o noticiário ao protagonizar uma das maiores polêmicas da temporada no mundo dos esportes de combate. Lutador de destaque no UFC, o peso-pena (66 kg) saiu em defesa de Adolf Hitler publicamente. Com um discurso antissemita, o atleta americano chegou a classificar o líder do partido nazista como "uma boa pessoa". Pouco mais de dois meses após o caso eclodir, 'Thug Nasty', como é conhecido, voltou a mencionar o ditador - desta vez para revelar suas raízes alemãs.

Em recente participação no podcast 'MMA Guru', Mitchell não defendeu Hitler abertamente e de forma direta, como fez em janeiro. Entretanto, o número 13 do ranking até 66 kg do Ultimate indicou que a história de Adolf não se resume ao que se aprende nas escolas ao redor do mundo. Vale ressaltar que o líder do partido nazista foi um dos principais instigadores da Segunda Guerra Mundial e responsável pelo massacre de milhões de pessoas durante o período.

"Eu digo a verdade! Eu tenho herança alemã e não tenho medo de falar sobre a minha herança alemã. Eu nunca disse que Hitler era perfeito, mas estou dizendo a vocês que há mais na história do que vocês aprenderam na escola. E não tenho medo de falar da herança do meu povo. Sim, o Hitler fez coisas estúpidas. Ele invadiu a Rússia no inverno! O quão idiota isso é? Entende meu ponto? Tudo que digo é que nunca machuquei ninguém, nunca odiei ninguém. Nunca produzi discursos de ódio, vocês não vão achar isso. Qualquer um que queira debater comigo, pode vir e será educado!", declarou Bryce.

Duelo com Jean Silva

Logo após se envolver na polêmica, Mitchell foi prontamente repreendido por Dana White e atacado por fãs ao redor do mundo. Seu emprego junto ao UFC, porém, foi mantido, visto que o presidente da empresa é um defensor da 'liberdade de expressão'. Sendo assim, não demorou muito para que os torcedores - sobretudo brasileiros - elegessem um candidato ideal para 'ensinar uma lição' ao americano em sua próxima aparição no octógono.

E o nome que mais ganhou força para a ocasião foi o de Jean Silva. Com quatro lutas e quatro vitórias por nocaute no Ultimate até então na liga, o brasileiro surgiu como o representante ideal para encarar Mitchell. Atento à demanda do público, a alta cúpula da companhia agiu rapidamente e agendou o combate entre os dois. 'Lord' como é conhecido, medirá forças contra Bryce no UFC 314, programado para o dia 12 de abril, em Miami (EUA).

