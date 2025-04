Quem é Vanessa Trump, ex-nora de Trump e nova namorada de Tiger Woods

Tiger Woods, astro do golfe, anunciou recentemente que está em um relacionamento com Vanessa Trump.

O que aconteceu

O amor está no ar e a vida é melhor contigo ao meu lado. Estamos ansiosos pela nossa viagem juntos através da vida. Nesta altura gostaríamos de desfrutar da nossa privacidade juntamente com aqueles que estão próximos dos nossos corações Tiger Woods, 49, nas redes sociais

Vanessa é ex-nora de Donald Trump. Ela foi casada com Donald Trump Jr., o primeiro filho do atual presidente dos Estados Unidos, entre 2005 e 2018. Eles tiveram cinco filhos: Kai Madison, 18, Donald Trump Terceiro, 16, Tristan Milos, 13, Spencer Frederick, 12, e Chloe Sophia, 10.

Vanessa e Woods podem ter se conhecido graças aos respectivos filhos, já que dois deles estudam na mesma escola, de acordo com o jornal inglês The Guardian. O golfista, por sua vez, é pai de Sam Alexis, 18, e Charlie Axel, 16, ambos frutos relacionamento com a ex-mulher, Elin Nordegren, de quem se divorciou em 2010.

Vanessa Trump tem 47 anos de idade e é modelo e socialite. Ela já fez algumas aparições em séries e filmes, como "Alguém tem que ceder", de 2003, com Jack Nicholson e Diane Keaton.

Os dois estavam saindo secretamente há alguns meses, de acordo com outro jornal inglês, o Daily Mail. O casal foi flagrado em saídas noturnas e encontros na região.

Os filhos de Vanessa tiveram influência na relação, especialmente Kai Trump, que é apaixonado por golfe, segundo a revista norte-americana TMZ. A proximidade com o esporte se tornou um ponto em comum entre a família de Vanessa e o lendário golfista, que luta para voltar à ativa.

Tiger Woods é um dos golfistas mais bem-sucedidos da história. Ele soma 15 títulos de Major e um total de 82 torneios do PGA Tour.

O astro norte-americano não joga uma competição oficial desde julho do ano passado. Ele tem lutado para se recuperar de problemas nas costas e de lesões nas pernas sofridas no acidente de carro de 2021. Em dezembro, jogou ao lado de seu filho Charlie, de 15 anos, no torneio familiar PNC, na Flórida.