Palmeiras treina na Academia de Futebol antes de viagem ao Peru para estreia na Libertadores

O Palmeiras deu sequência, nesta terça-feira, à preparação para a estreia na Copa Libertadores contra o Sporting Cristal, do Peru. A partida acontece nesta quinta-feira, às 19 horas (de Brasília), no Estádio Nacional do Peru.

A atividade na Academia de Futebol começou com a apresentação de um vídeo feito pela comissão técnica. Em seguida, o elenco foi até o campo para aplicar conceitos táticos para a partida em uma atividade posicional.

Para finalizar, os jogadores realizaram um trabalho técnico com objetivos e ênfase em aspectos do jogo. Novamente, o zagueiro Gustavo Gómez, recuperado de uma lesão no joelho direito, participou do treino completo e deve estar à disposição de Abel Ferreira para a estreia na Copa Libertadores, depois de desfalcar a equipe nos últimos três jogos.

O meia Mauricio (ombro direito) e o atacante Paulinho (perna direita) seguiram o cronograma de recuperação e ainda são dúvidas para a partida contra o Sporting Cristal.

Tem aniversariante na Academia de Futebol: Bruno Fuchs completa 26 anos de vida hoje! Parabéns, meu zagueiro! ??? pic.twitter.com/Nb76CC42X5 ? SE Palmeiras (@Palmeiras) April 1, 2025

Ainda nesta terça-feira, o elenco palmeirense vai almoçar no centro de treinamento e depois embarca para Lima, capital do Peru, no período da tarde.

Na Libertadores, além de Palmeiras e Sporting Cristal, o grupo G é composto por Cerro Porteño, do Paraguai, e Bolívar, da Bolívia. As duas equipes se enfrentam nesta terça-feira, às 19 horas, no Estádio Estadio ueno La Nueva Olla.

No último domingo, o Verdão empatou com o Botafogo, em 0 a 0, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque.