Palmeiras tenta evitar pior sequência ofensiva sob comando de Abel em estreia de Libertadores

A torcida do Palmeiras não sabe o que é gritar gol há três jogos. O time comandado pelo técnico Abel Ferreira tem sofrido no setor ofensivo e, após o empate por 0 a 0 com o Botafogo, na estreia do Campeonato Brasileiro, chegou à terceira partida sem balançar as redes. Após ouvir vaias após o apito final, no Allianz Parque, o Verdão busca evitar a pior sequência de jejum sem gols desde a chegada do treinador português.

Com Abel Ferreira no comando, essa é apenas a segunda vez que o Verdão fica três jogos sem marcar. A primeira foi em julho de 2024, quando emendou derrotas para Fluminense (1 a 0) e Vitória (0 a 2), pelo Brasileirão, e Flamengo (2 a 0), pelas oitavas da Copa do Brasil.

Neste ano, Verdão marcou, pela última vez, na semifinal do Paulistão, contra o São Paulo. Na ocasião, Raphael Veiga fez de pênalti para o Alviverde, no Allianz Parque. Nos dois jogos seguintes, nas finais do Estadual, diante do Corinthians, o Palmeiras passou em branco e, ainda, deixou a desejar na criação de jogadas. Além disso, no jogo de volta, Veiga desperdiçou uma penalidade.

Com a bola rolando, o último gol palmeirense foi o de Flaco López, o terceiro na vitória por 3 a 0 sobre o São Bernardo, no dia 1° de março, pelas quartas de final do Estadual. Na tarde do último domingo, contra o Botafogo, o argentino teve chance de colocar fim a essa sequência alviverde, mas desperdiçou grande chance cara a cara com John.

O Palmeiras lidou, na última temporada, com a falta de eficácia, muito cobrada pelo treinador após as partidas. Com isso, os pedidos por um camisa 9 não cessaram até a contratação de Vitor Roque, que chegou ao clube há cerca de um mês. Ele teve suas primeiras oportunidades já na "fogueira", na semi e nas finais do Paulista, além do jogo contra o Botafogo, e ainda não desencantou. E foi ele mesmo que sofreu os dois pênaltis na semi e na final, citados acima.

A queda na produtividade ofensiva do Palmeiras passa pela ausência de Mauricio, que vem se recuperando de cirurgia no ombro direito, e da má fase de Raphael Veiga, que tem tido dificuldades para comandar a criação do Palmeiras. O primeiro está para voltar a ficar á disposição de Abel Ferreira e logo pode virar uma opção para o treinador.

Além disso, Estêvão, que é um destaques do time pelo drible e velocidade, características que assustam os rivais, tem sofrido com a forte marcação e tem deixado a desejar. Ele passou apagado nos últimos compromissos do Verdão, incluindo as decisões.

No elenco, o Verdão ainda tem Paulinho, que aguarda liberação do Departamento Médico para estrear. O atacante tem se recuperado bem e deve estrear no mês de abril depois que se recuperar totalmente de uma cirurgia na perna direita. Bruno Rodrigues, lesionado desde maio de 2024, ainda não tem data definida para retornar aos gramados.

Tentando evitar a pior sequência sem balançar as redes, o Palmeiras volta a campo nesta quinta-feira, quando enfrenta o Sporting Cristal, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. A bola rola a partir das 19 horas (de Brasília), no Estádio Nacional do Peru, em Lima.