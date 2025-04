Palmeiras bate casa do bilhão e encurta distância para receitas do Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

Flamengo e Palmeiras publicaram os balanços financeiros de 2024. Os números trazidos pelos clubes mostram que o lado paulista por pouco não ultrapassou o carioca em termos de arrecadação.

O faturamento dos dois está na casa do bilhão. O Palmeiras conseguiu isso pela primeira vez em 2024. O Fla se manteve pelo quarto ano consecutivo faturando mais do que R$ 1 bilhão.

Alguns detalhes fizeram a diferença para manter o Fla ainda na dianteira de arrecadação no futebol brasileiro.

O Flamengo registrou receita bruta total de R$ 1,33 bilhão em 2024. Em 2023, esse item bateu R$ 1,4 bilhão.

Já o Palmeiras publicou uma receita bruta operacional de R$ 1,27 bilhão. Em 2023, foram R$ 908 milhões.

O Fla passou a contabilizar a parte financeira da empresa que gere o Maracanã, a Fla-Flu Serviços, da qual o Fla tem 65%. Então, o universo de arrecadação do Fla cresceu.

O Flamengo leva a melhor que o Palmeiras em quase todas as principais linhas de receitas ligadas ao futebol: direitos de transmissão, patrocínios, bilheteria e até sócio torcedor.

A principal diferença a favor do lado palmeirense se viu na negociação de atletas: R$ 338 milhões a mais do que o Flamengo.

A visão do Flamengo sobre receitas

"O patamar de receitas foi atingido em função da conquista da Copa do Brasil e do crescimento de receitas comerciais, que compensaram a queda nas receitas de matchday. No entanto, houve queda na receita com a venda de atletas, o que se refletiu na redução da receita bruta total em relação ao ano anterior".

A visão do Palmeiras sobre as receitas

"Para manter a capacidade de investimento no futebol, na infraestrutura física, tecnológica e social, a gestão buscou a manutenção e ou elevação de suas receitas recorrentes, alavancou os novos negócios e, sem comprometer o seu principal "core" (futebol), realizou receitas de venda de atletas, permitindo elevados investimentos em formação de talentos em todos os segmentos do futebol, bem como, equilibrando receitas e despesas no Clube Social e esportes não profissionais".

Os saltos do Flamengo

O Flamengo faturou mais com premiação do que em 2023 porque ganhou a Copa do Brasil, enquanto ficou com o vice em 2023 — ano em que não conquistou um título sequer.

O clube também deu um salto de quase R$ 100 milhões de um ano para o outro em patrocínios. Conseguiu renovações e novos contratos que catapultaram a receita nesse item.

O sócio torcedor, no entanto, caiu: de R$ 90 milhões em 2023 para R$ 77 milhões em 2024.

O clube mexeu em um detalhe técnico. Passou a contabilizar separadamente as vendas de jogadores. Tirou do "bolo" operacional, já que é uma receita que não é recorrente.

A diferença de 2023 para 2024 nesse item trouxe uma queda na casa dos R$ 200 milhões. O Fla somou R$ 107 milhões com movimentação de jogadores em 2024, contra os R$ 303,4 milhões de 2023.

Os saltos do Palmeiras

Na venda de jogadores, o Palmeiras passou de R$ 187 milhões (2023) para R$ 440 milhões (2024).

"Houve um aumento de 135% em relação a 2023, basicamente em decorrência do reconhecimento das vendas dos atletas Endrick e Luis Guilherme". A receita da venda de Estêvão será reconhecida em 2025.

Em publicidade/patrocínio, o Palmeiras contabilizou um aumento de 18% em comparação a 2023. Segundo o clube, por causa do master do feminino e das placas do Brasileirão.

O clube, por outro lado, arrecadou menos em bilheteria (diferença de R$ 12 milhões). A explicação? Eliminações na Copa do Brasil e Libertadores, além da redução de público no Paulista.

Sem títulos expressivos, o Palmeiras teve só R$ 69 milhões em premiações, contra R$ 86 milhões de 2023.